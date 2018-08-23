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У Харкові влаштували яскраве шоу до Дня міста: як це було

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У центрі Харкова 23 серпня влаштували яскравий флешмоб, присвячений одразу двом святам - Дню міста та Дню прапора України.

Як передає видання "Х1", в ньому брали участь 700 осіб, одягнених у вишиванки. Вони піднімали вгору таблички жовтого і синього кольорів і шикувалися в формі прапора України.

Змодельовані символи були зняті квадрокоптера і показані на великому екрані, встановленому на площі. Всього на святі були присутні близько 5 тисяч осіб.

Всі фото - Ірина Чередник

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня в Києві вирішили встановити рекорд, розгорнувши найдовший прапор в Україні.

Тема
Kharkiv.City
Місце
УкраїнаХарків
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