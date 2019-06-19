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Гуру или дилетант? Тест на знание виски и умение его пить

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Описать типичного любителя виски — задача не из простых. Людей, предпочитающих этот напиток, можно встретить в любых слоях общества. Широкий диапазон цен, вкусов и сортов позволяет кому угодно найти приятный и приемлемый вариант.

Виски — один из самых известных напитков в мире, что не мешает ему оставаться одним из самых загадочных. Об истории происхождения виски бесконечно спорят историки, а правильно пить его умеют единицы.

Гуру или дилетант? Тест на знание виски и умение его пить

OBOZREVATEL с помощью экспертов "Алкогольно-безалкогольного комбината Днепр" (АБК Днепр) создал тест, который поможет вам проверить свои знания о виски, а заодно расширить кругозор.

ООО "Алкогольно-безалкогольный комбинат" Днепр первым в Украине получил лицензию на производство зернового дистиллята и настоящего виски. На современном предприятии, оснащенным инновационным оборудованием, процесс производства строго контролируется ведущими специалистами. Благородный напиток под маркой AVIATOR делают по уникальной рецептуре и выпускают в бутылках с оригинальным авторским дизайном. В процессе изготовления напитка учтены старинные традиции и классические рецепты. Виски AVIATOR можно найти на полках самых известных торговых сетей страны.

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алкогольВискитести
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