По траве в Киеве… ходить! Как сохранить зеленые газоны красивыми и свежими?

Каждый раз после проведения массовых мероприятий на Певческом поле мы сталкиваемся с проблемой восстановления газона, и это весьма непростой процесс. Только представьте, сколько денег и сил надо потратить, чтобы вернуть траве прежний вид, после выставки, которую посетили 60 тысяч гостей?

В Европе газоны в общественных местах предназначены для игр и отдыха горожан. У нас же почти везде стоят таблички "Не ходить". Хотя желающие растянуться на мягкой траве посреди мегаполиса и отдохнуть летним вечером у нас тоже есть. Причин, почему возникают такие запреты, немало, а повод от них избавиться один — газоны приносят пользу городу.

Травяное покрытие поглощает пыль, снижает уровень шума и вибрации от транспорта, увлажняет и очищает воздух. Некоторые виды газонной травы даже понижают температуру воздуха на несколько градусов или выделяют фитонциды, которые убивают и предотвращают появление болезнетворных бактерий.

Британия известна на весь мир своей зеленью не меньше, чем королевской семьей. Постоянный уход и особые сорты трав — вот залог успеха чопорных англичан. Но и цена на травосмеси для английского газона в три раза выше, чем на обычную траву для парков.То есть, прежде всего идеальный газон требует капиталовложений.

Главное правило британского газона — регулярный и правильный постриг. В Средние века траву приходилось бить палками и топтать, чтобы остановить ее рост. Сейчас же, существует особая профессия — гринкипер. Это человек, который следит за качеством спортивных газонов. Именно он знает оптимальную высоту среза травяного ковра, при какой температуре и как часто надо стричь газон и многое другое. Низкий и неправильный постриг является одной из первых причин желтого и "облысевшего" газона.

Большинство украинских специалистов в этой сфере идут работать в частные фирмы, так как зарплата там на порядок выше. Так, примером в частных гольф-клубах, зарплата гринкипера стартует от 15 тыс. грн, а специалисты зеленого хозяйства получают в среднем 7 тысяч в месяц.

Почему важно уделить особое внимание стрижке газона, мы разобрались. Но вот что делать, если трава начинает сохнуть?

В Голландии, например, чтобы избежать желтых пятен на газонах, для посева используют более устойчивые семена, подобранные исходя из местности.

В наших условиях подходящими сортами газонных трав считаются мятлик, райграс и овсяница. У каждого сорта есть свои достоинства: первый — очень выносливый, второй — сочный и зеленый, но недолговечный, а третий — мягкий и засухоустойчивый. Подобрать правильный сорт сможет только профессионал, и лишь после тщательного изучения местности, на которой необходимо вырастить газон.

Но подобрать правильную траву и забыть обо всех проблемах тоже не удастся. Ведь за газоном надо тщательно ухаживать, регулярно поливать и подкармливать. Чтобы не навредить растениям, поливают их строго рано утром либо поздно вечером. Если нарушить этот режим, капли воды будут рассеивать солнечный свет, из-за чего трава начнет сохнуть еще быстрее.

Погодные условия и неправильный уход — не единственные проблемы, от которых страдают газоны в Киеве. Количество парковочных мест явно не соответствует количеству автомобилей в городе, из-за чего частенько страдают зеленые зоны. Но и эту проблему уже попытались решить наши европейские коллеги. В больших городах все чаще появляются современные парковки с георешетками. Их создают из прочного полимерного экологического материала, который невосприимчив к влаге, перепадам температур и вредителям.

Чтобы сохранить газоны в общественных местах, не обязательно делать их достопримечательностью города, к которой нельзя приближаться. Опыт европейских стран показывает, что при правильном планировании газона, регулярном и бережном уходе, он запросто может стать излюбленным местом отдыха для горожан, а не проблемой номер один для коммунальщиков.