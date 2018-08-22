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"Перший раз таке бачу!" Гігантські медузи атакували туристів на українському курорті

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У мережі з'явилися фото навали величезних медуз в курортному селі Приморське (Херсонська область).

Фото опублікувала на своїй сторінці в Facebook Марина Капуста, передає портал "Улюблений Херсон". За її словами, саме так виглядало море в Приморському 21 серпня вдень.

"Ми теж були на вихідних в Приморському. Було дуже багато медуз. Але сьогодні ще більше", "Це не монтаж, ми були на вихідних і медуз реально до біса!!!", "Я за все життя перший раз бачу їх в такій кількості, вони були, звичайно ж, але не так масово!!!", - написали в коментарях до посту Капусти.

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"Ось вам ще один фотомонтаж ... але Лазурне", - додала інша відпочивальниця фото з ще одного пляжу.

Як повідомляв CityOboz, киян налякали гігантські змії на пляжі .

Місце
УкраїнаХерсон
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