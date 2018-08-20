В Чорнобилі виявили унікальних створінь ночі: фото

В Чорнобильській зоні відчуження вчені виявили дев'ять унікальних видів кажанів. Серед них і найбільша та рідкісна в Європі велетенська вечірниця.

Всі виявлені види рукокрилих занесені в Червону книгу України, повідомляють в прес-службі Державного агентства з управління зоною відчуження.

Широковух європейський - рідкісний вид dazv.gov.ua

"Цього року під час експедиції нам вдалось зафіксувати присутність у зоні відчуження дев`яти рідкісні видів рукокрилих, включаючи руду і малу вечірниць, пізнього кажана, лісового нетопира і нетопира-пігмея, двоколірного лилика, водяну нічницю, вуханя звичайного. І особлива гордість - широковух європейський, якого за 11 років вдалося зафіксувати вдруге. Всі вони занесені до Червоної книги України, а широковух має ще і високий охоронний статус у Європі", - розповів заступник директора державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр" Сергій Гащак.

Лилик двоколірний dazv.gov.ua

Також в ході дослідження аудіорекордери неодноразово фіксували появу в зоні відчуження велетенської вечірниці - найбільшого і дуже рідкісною кажана в Європі, зазначив він.

Руда вечірниця dazv.gov.ua

В цьому році вчені досліджували найменш вивчену частину Чорнобильської зони відчуження - лівобережну. Кажанів ловили спеціальними тенетами, які не шкодять рукокрилим, описували їх, кільцювали і відпускали. За час експедиції вченим вдалося зловити 420 особин.

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Крім того, за допомогою записуючих пристроїв, які працюють в ультразвуковому діапазоні, фахівці щодня записували вокалізацію, щоб потім ідентифікувати вид кажанів, дати відносну оцінку їх чисельності, описати добові та сезонні зміни в їхній поведінці.

Вчені записували вокалізацію кажанів dazv.gov.ua

Вимірювання розміру кажана dazv.gov.ua

Вимірювання ваги кажана dazv.gov.ua

Зараз вчені дешифрують записи і протягом року будуть їх аналізувати.

Раніше CityOboz розповідав про те, що зараз відбувається в Чорнобильській зоні відчуження.