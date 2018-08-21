"Ніхто не відмовив": журналісти провели сміливий експеримент з "ДНР"

Українські журналісти провели сміливий соціальний експеримент, який показав, як суспільство ставиться до вихідців з так званої "Л/ДНР".

Так, активісти з Черкас перевірили, чи можливо орендувати житло з паспортом "ДНР" або влаштуватися в ряди сепаратистської "армії". Про це пише видання "Про Все".

Результати експерименту свідчать, що багатьом жителям українських областей війна на сході країни не заважає заробляти гроші, більш того, горе-бізнесмени охоче готові прийняти і обслужити "громадян" самопроголошених терористичних організацій з паспортами "Л/ДНР".

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Для початку журналісти спробували знайти собі житло в Черкасах (щоб подивитися відео, доскрольте матеріал до кінця). Вони обдзвонили готелі і приватні квартири в Черкаській області, бронюючи номери.

Відзначимо, що в процесі розмови було акцентовано увагу на тому, що наймач є "громадянином іншої держави", зокрема "ДНР". Більшість орендодавців відповідали, що це не є проблемою і з легкістю бронювали номери та квартири. Не бентежило працівників готелів та ріелторів, які приймали замовлення і те, що гості занадто активно цікавилися, чи видно з вікон номерів будівлі та установи державної влади.

Слід зауважити, що з готелів Черкаської області, які обдзвонювали журналісти, тільки один відмовив в поселенні, саме через приналежність до "ДНР".

Паралельно спробам поселення журналісти також перевірили, наскільки реально завербуватися в ряди сепаратистів (відео представлене нижче). Відшукавши на доступних інтернет-ресурсах контакти рекрутингових центрів на Донбасі і зателефонувавши за номерами, вони запропонували свої послуги для "армії ДНР". Представник так званого "військкомату Донецької Народної Республіки" повідомив, що необхідно своїм ходом перетнути лінію розмежування і приїхати до військкомату. На запитання, чи не проблемно це буде, тому що ми "відверто ненавидимо "укроп" і хочемо звільняти Україну від фашистів", військовий відповів, що до окупованих територій пропускають без проблем.

"Хочете у нас служити? Тоді приїжджайте до нас в Донецьк і набирайте по цьому телефону. Українські війська вас пропустять. Потім ми скажемо, куди вам їхати", - відзначили терористи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах стався великий скандал в одному з місцевих санаторіїв. З незрозумілих причин в установі померла 13-річна дівчинка, яка прийшла з дискотеки і задихнулася від судом.