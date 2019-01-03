На Тернопільщині прогримів ще один вибух: багато поранених

У селі Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області вибухнула граната. В результаті НП серйозні травми отримали п'ятеро людей у віці від 15 до 22 років.

Вибух стався у приміщенні нежитлового будинку 2 січня приблизно о 23:00. За попередньою інформацією, до нещасного випадку призвело необережне поводження із гранатою РГО, яку приніс із собою 24-річний житель села Малий Ходачків, повідомляє прес-служба Національної поліції у Тернопільській області.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, шестеро друзів — двоє дівчат і четверо хлопців — разом зустрічали у зазначеному будинку Новий рік. 2 січня компанія вирішила зібратися ще раз. Однак один із друзів затримався і вчасно не прийшов.

Уже після нещастя з'ясувалося, що гранатою хвалився її власник, а потім поставив на стіл. Небезпечний предмет захотіла оглянути 11-класниця, проте випадково зачепила чеку, і граната вибухнула.

Вибух гранати на Тернопільщині Прес-служба Національної поліції у Тернопільській області

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У всіх постраждалих травми різного ступеня важкості — травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох стабільний. Решта — у реанімаційному відділенні.

На місці події працюють оперативники, вибухотехніки й криміналісти. Правоохоронці з'ясовують, звідки у хлопця взявся небезпечний предмет. Подія внесена у ЄРДР за статтею 263 частина 1 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вибух гранати на Тернопільщині Прес-служба Національної поліції в Тернопільській області

Вибух гранати на Тернопільщині Прес-служба Національної поліції у Тернопільській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі в багатоквартирному будинку на вулиці Макаренка прогримів вибух, у результаті чого один чоловік загинув, ще двоє госпіталізовані. На момент трагедії у кімнаті було четверо людей, які розпивали спиртні напої. Ймовірно, вибухнула граната, яку мав при собі один із чоловіків.