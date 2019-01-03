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На Тернопільщині прогримів ще один вибух: багато поранених

2.7тЧитати матеріал російською

У селі Колодіївка Підволочиського району Тернопільської області вибухнула граната. В результаті НП серйозні травми отримали п'ятеро людей у віці від 15 до 22 років.

Вибух стався у приміщенні нежитлового будинку 2 січня приблизно о 23:00. За попередньою інформацією, до нещасного випадку призвело необережне поводження із гранатою РГО, яку приніс із собою 24-річний житель села Малий Ходачків, повідомляє прес-служба Національної поліції у Тернопільській області.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, шестеро друзів — двоє дівчат і четверо хлопців — разом зустрічали у зазначеному будинку Новий рік. 2 січня компанія вирішила зібратися ще раз. Однак один із друзів затримався і вчасно не прийшов.

Уже після нещастя з'ясувалося, що гранатою хвалився її власник, а потім поставив на стіл. Небезпечний предмет захотіла оглянути 11-класниця, проте випадково зачепила чеку, і граната вибухнула.

Вибух гранати на Тернопільщині

Вибух гранати на Тернопільщині

Прес-служба Національної поліції у Тернопільській області

Новини
У центрі Запоріжжя на дверях магазину хутра виявили гранату

У всіх постраждалих травми різного ступеня важкості — травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рвані рани різних частин тіла. Стан трьох стабільний. Решта — у реанімаційному відділенні.

На місці події працюють оперативники, вибухотехніки й криміналісти. Правоохоронці з'ясовують, звідки у хлопця взявся небезпечний предмет. Подія внесена у ЄРДР за статтею 263 частина 1 Кримінального кодексу — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вибух гранати на Тернопільщині

Вибух гранати на Тернопільщині

Прес-служба Національної поліції в Тернопільській області

Новини
У Запоріжжі в натовп кинули гранату: поранені троє
Вибух гранати на Тернопільщині

Вибух гранати на Тернопільщині

Прес-служба Національної поліції у Тернопільській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі в багатоквартирному будинку на вулиці Макаренка прогримів вибух, у результаті чого один чоловік загинув, ще двоє госпіталізовані. На момент трагедії у кімнаті було четверо людей, які розпивали спиртні напої. Ймовірно, вибухнула граната, яку мав при собі один із чоловіків.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаТернопіль
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Крым Андрей
Крым Андрей
Весёлый народ в Скакуасии. Весёлый и экономный. Нахрена покупать петарды...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бандеровские упыри, спасибо вам от москалей за ваши салюты.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Смотрю у вас там новогодние салюты продолжаются? ну-ну, веселитесь.
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