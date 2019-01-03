На Тернопольщине прогремел еще один взрыв: много раненых

В селе Колодеевка Подволочисского района Тернопольской области взорвалась граната. В результате ЧП серьезные травмы получили пятеро людей в возрасте от 15 до 22 лет.

Взрыв произошел в помещении нежилого дома 2 января около 23:00. По предварительной информации, к несчастному случаю привело неосторожное обращение с гранатой РГО, которую принес с собой 24-летний житель села Малый Ходачков, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, шестеро друзей — две девушки и четверо парней — вместе встречали в указанном доме Новый год. 2 января компания решила собраться еще раз. Однако один из друзей задержался и вовремя не пришел.

Уже после несчастья выяснилось, что гранатой хвастался ее владелец, а потом поставил на стол. Опасный предмет захотела осмотреть 11-классница, однако случайно задела чеку, и граната взорвалась.

Взрыв гранаты на Тернопольщине Пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

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У всех пострадавших травмы различной степени тяжести — травмы глаз, химические ожоги, переломы, разрывы барабанных перепонок, рваные раны различных частей тела. Состояние трех стабильное. Остальные — в реанимационном отделении.

На месте происшествия работают оперативники, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют, откуда у молодого парня взялся опасный предмет. Событие внесено в ЕРДР по статье 263 часть 1 Уголовного кодекса — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Взрыв гранаты на Тернопольщине Пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

Взрыв гранаты на Тернопольщине Пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе в многоквартирном доме на улице Макаренко прогремел взрыв, в результате чего один мужчина погиб, еще двое госпитализированы. На момент трагедии в комнате находилось четыре человека, которые распивали спиртные напитки. Вероятно, взорвалась граната, которую имел при себе один из мужчин.