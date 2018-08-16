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Мурал для СБУ: в Києві з'явиться нова картина на стіні

1.6тЧитати новину російською

В Києві з'явиться ще один мурал. Художники почали наносити зображення на стіну будівлі Національної академії Служби безпеки України на вул. Михайла Максимовича, 22.

Фото процесу створення мурала було опубліковане в пабліку Los Solomas/Солом'янський район в Facebook.

Мурал на будівлі академії СБУ

facebook.com/lossolomaskyiv

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Поки на стіні вже з'явилося зображення воїна і козака, логотип СБУ і надпис "Ваша безпека - наша турбота".

Як повідомляв раніше CityOboz, мурал із зображенням сови в центрі Києва захопив жителів міста.

Читайте всі новини по темі "Мурали в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Kyiv.CityМурали в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
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