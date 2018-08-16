Мурал для СБУ: в Києві з'явиться нова картина на стіні

В Києві з'явиться ще один мурал. Художники почали наносити зображення на стіну будівлі Національної академії Служби безпеки України на вул. Михайла Максимовича, 22.

Фото процесу створення мурала було опубліковане в пабліку Los Solomas/Солом'янський район в Facebook.

Мурал на будівлі академії СБУ facebook.com/lossolomaskyiv

Поки на стіні вже з'явилося зображення воїна і козака, логотип СБУ і надпис "Ваша безпека - наша турбота".

Як повідомляв раніше CityOboz, мурал із зображенням сови в центрі Києва захопив жителів міста.