Мурал для СБУ: в Киеве появится новая картина на стене

В Киеве появится еще один мурал. Художники начали наносить изображение на стену здания Национальной академии Службы безопасности Украины на ул. Михаила Максимовича, 22.
Фото процесса создания мурала было опубликовано в паблике Los Solomas/Соломенский район в Facebook.
Мурал на здании академии СБУ
facebook.com/lossolomaskyiv
Пока на стене уже появилось изображение воина и казака, логотип СБУ и надпись "Ваша безопасность – наша забота".
Как сообщал ранее CityOboz, мурал с изображением совы в центре Киева восхитил жителей города.
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