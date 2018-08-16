Мурал для СБУ: в Киеве появится новая картина на стене

В Киеве появится еще один мурал. Художники начали наносить изображение на стену здания Национальной академии Службы безопасности Украины на ул. Михаила Максимовича, 22.

Фото процесса создания мурала было опубликовано в паблике Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

Мурал на здании академии СБУ facebook.com/lossolomaskyiv

Пока на стене уже появилось изображение воина и казака, логотип СБУ и надпись "Ваша безопасность – наша забота".

Как сообщал ранее CityOboz, мурал с изображением совы в центре Киева восхитил жителей города.