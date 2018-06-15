Канадські лікарі п'ять днів будуть оперувати українських дітей

Нейрохірурги і неонатологи Канади приїдуть до Львова, щоб безкоштовно консультувати і оперувати дітей.

Як повідомляє прес-служба міської ради, делегація перебуватиме в місті з 16 по 21 червня. Цей візит відбудеться в рамках співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) і дитячою клінічною лікарнею Львова.

У складі команди приїжджають нейрохірург Іша Крістіан, працівники реанімації новонароджених, невропатолог Тіна Гоу.

В ході візиту планується провести вісім операцій і близько 50 консультацій.

Також запрошені лікарі нейрохірурги з Києва, Ужгорода, і сусідніх областей, які будуть мати можливість перебувати на консультативному прийомі і спостерігати за операціями в живу через відеотрансляцію з операційної.

Крім того, команда неонатологів і невропалог будуть активно брати участь в лікувальному процесі стаціонарних хворих, проведуть лекції та наукові столи, відвідають перший пологовий будинок Львова.

Як повідомляв CityOboz, львівські лікарі провели унікальну операцію.