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Канадские врачи пять дней будут оперировать украинских детей

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Нейрохирурги и неонатологи Канады приедут во Львов, чтобы бесплатно консультировать и оперировать детей.

Как сообщает пресс-служба городского совета, делегация будет находится в городе с 16 по 21 июня. Этот визит состоится в рамках сотрудничества между SickKids Hospital (Торонто, Канада) и детской клинической больницей Львова.

В составе команды приезжают нейрохирург Иша Кристиан, работники реанимации новорожденных, невропатолог Тина Гоу.

В ходе визита планируется провести восемь операций и около 50 консультаций.

Также приглашены врачи нейрохирурги из Киева, Ужгорода, и соседних областей, которые будут иметь возможность находиться на консультативном приеме и наблюдать за операциями в живую через видеотрансляцию из операционной.

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Кроме того, команда неонатологов и невропалог будут активно участвовать в лечебном процессе стационарных больных, проведут лекции и научные столы, посетят первый роддом Львова.

Как сообщал CityOboz, львовские врачи провели уникальную операцию.

Тема
Lviv.City
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