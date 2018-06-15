Канадские врачи пять дней будут оперировать украинских детей

Нейрохирурги и неонатологи Канады приедут во Львов, чтобы бесплатно консультировать и оперировать детей.

Как сообщает пресс-служба городского совета, делегация будет находится в городе с 16 по 21 июня. Этот визит состоится в рамках сотрудничества между SickKids Hospital (Торонто, Канада) и детской клинической больницей Львова.

В составе команды приезжают нейрохирург Иша Кристиан, работники реанимации новорожденных, невропатолог Тина Гоу.

В ходе визита планируется провести восемь операций и около 50 консультаций.

Также приглашены врачи нейрохирурги из Киева, Ужгорода, и соседних областей, которые будут иметь возможность находиться на консультативном приеме и наблюдать за операциями в живую через видеотрансляцию из операционной.

Кроме того, команда неонатологов и невропалог будут активно участвовать в лечебном процессе стационарных больных, проведут лекции и научные столы, посетят первый роддом Львова.

Как сообщал CityOboz, львовские врачи провели уникальную операцию.