Билися з Росією: в Україні знайшли десятки тіл бійців УНР

У місті Ланівці Тернопільської області в ході археологічних розкопок знайшли останки близько 20 воїнів УНР вбитих в 1919 році більшовиками. За деякими даними загальна кількість загиблих близько до 50.

Розкопки могили воїнів УНР тут, за історію незалежної України, проводять вперше. Фото знахідок опублікувало видання "Місто".

"Більше року колектив міської ради та небайдужі жителі наполегливо працювали в напрямку встановлення історичного факту розстрілу борців за свободу України. На даний момент встановлено місце розташування та межі могили", - повідомив в ФБ мер міста Роман Казновецький.

Як раніше писав CityOboz, в метро Києва розповіли про таємний меседж часів СРСР. У 1989 будівельники, які оформляли станцію київського метро "Золоті ворота", порушили заборону і виклали коричневою смальтою на мозаїчному фризі у вестибюлі між ескалаторами "Слава Україні".