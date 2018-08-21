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Билися з Росією: в Україні знайшли десятки тіл бійців УНР

2.1тЧитати новину російською

У місті Ланівці Тернопільської області в ході археологічних розкопок знайшли останки близько 20 воїнів УНР вбитих в 1919 році більшовиками. За деякими даними загальна кількість загиблих близько до 50.

Розкопки могили воїнів УНР тут, за історію незалежної України, проводять вперше. Фото знахідок опублікувало видання "Місто".

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"Більше року колектив міської ради та небайдужі жителі наполегливо працювали в напрямку встановлення історичного факту розстрілу борців за свободу України. На даний момент встановлено місце розташування та межі могили", - повідомив в ФБ мер міста Роман Казновецький.

Як раніше писав CityOboz, в метро Києва розповіли про таємний меседж часів СРСР. У 1989 будівельники, які оформляли станцію київського метро "Золоті ворота", порушили заборону і виклали коричневою смальтою на мозаїчному фризі у вестибюлі між ескалаторами "Слава Україні".

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