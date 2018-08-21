22 серпня: яке сьогодні свято

22 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Дні Ат-Ташрік, іменини Антона, Петра і Григорія, принцом Валахії став Влад Дракула, Бі-Бі-Сі почала експериментальне телемовлення, народився Рей Бредбері, - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Дні Ат-Ташрік

Дні Ат-Ташрік - продовження свята Курбан-Байрам. Відзначається з 11-го по 13-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря зуль-хіджа. Паломники відправляються в місцевість Міна в ніч першого з днів Ат-Ташрік і ночують там. Починаючи з ранкового намазу дня Ташрік до післяполудневого намазу третього дня Ташрік, мусульмани, після колективних намазів, читають такбир під назвою такбир Ташрік.

Іменини 22 серпня

Антон, Петро, ​​Григорій.

Також 22 серпня

1456 - принцом Валахії став Влад Дракула, відомий за легендами про вампірів.

1812 - експедиція швейцарського археолога Йоганна Бурхардтома виявила за 180 км від Аммана руїни стародавнього міста Петра, в якому, за переказами, Мойсей добув воду зі скелі.

1864 - підписана перша Женевська конвенція.

1865 - Вільям Шепперд отримує патент на рідке мило.

1932 - Бі-Бі-Сі почала експериментальне телемовлення.

1956 - американський співак Елвіс Преслі почав зніматися в своєму першому фільмі "Брати Рено".

1965 - у США пройшла прем'єра другого фільму за участю "The Beatles" - "Help!".

Народилися 22 серпня

1860 - Пауль Ніпков, німецький інженер, винахідник у галузі телебачення.

1862 - Клод Дебюссі, французький композитор.

1910 - Ісаак Шмарук, український кінорежисер.

1920 - Рей Бредбері, американський письменник-фантаст.

1920 - Дентон Кулі, американський хірург, який вперше імплантував штучне серце в людський організм.

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