21 серпня 2018: яке сьогодні свято

21 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.
Іменини Григорія, Леоніда та Миколи, з Лувру викрадений портрет Мони Лізи, в Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
Іменини 21 серпня
Григорій, Леонід, Микола.
Також 21 серпня
1825 - в Одесі відкрито музей старожитностей.
1902 - засновано "Кадилак", відділення концерну "Дженерал Моторс" із випуску легкових автомобілів класу "люкс".
1911 - з Лувру викрадений портрет Мони Лізи. Через два роки картина випадково була виявлена у Флоренції. Затриманий пізніше викрадач на ім'я Вінченцо Перуджія пояснив скоєне бажанням відновити справедливість, повернувши Італії вкрадений Наполеоном I шедевр.
1932 - у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.
1959 - Гаваї отримали статус 50-го штату США.
1976 - у Франції почався перший європейський фестиваль панк-року.
1981 - вчені вперше повідомили в пресі про загрозу глобального потепління на Землі.
Народилися 21 серпня
1904 - Вільям "Каунт" Бейсі, американський джазовий піаніст.
1916 - Консуело Веласкес, мексиканська піаністка і композитор, автор пісні "Bésame Mucho".
1952 - Гленн Хьюз, англійський бас-гітарист, учасник "Deep Purple".
1956 - Кім Кеттролл, американська актриса.
1967 - Серж Танкян, вокаліст американської рок-групи "System of a Down".
1971 - Ліам Хоулетт, творець і учасник англійської електронної групи "The Prodigy".
1989 - Хейден Панеттьєрі, американська кіноактриса і співачка.
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