21 серпня 2018: яке сьогодні свято

21 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Іменини Григорія, Леоніда та Миколи, з Лувру викрадений портрет Мони Лізи, в Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль - OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Іменини 21 серпня

Григорій, Леонід, Микола.

Також 21 серпня

1825 - в Одесі відкрито музей старожитностей.

1902 - засновано "Кадилак", відділення концерну "Дженерал Моторс" із випуску легкових автомобілів класу "люкс".

1911 - з Лувру викрадений портрет Мони Лізи. Через два роки картина випадково була виявлена ​​у Флоренції. Затриманий пізніше викрадач на ім'я Вінченцо Перуджія пояснив скоєне бажанням відновити справедливість, повернувши Італії вкрадений Наполеоном I шедевр.

1932 - у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1959 - Гаваї отримали статус 50-го штату США.

1976 - у Франції почався перший європейський фестиваль панк-року.

1981 - вчені вперше повідомили в пресі про загрозу глобального потепління на Землі.

Народилися 21 серпня

1904 - Вільям "Каунт" Бейсі, американський джазовий піаніст.

1916 - Консуело Веласкес, мексиканська піаністка і композитор, автор пісні "Bésame Mucho".

1952 - Гленн Хьюз, англійський бас-гітарист, учасник "Deep Purple".

1956 - Кім Кеттролл, американська актриса.

1967 - Серж Танкян, вокаліст американської рок-групи "System of a Down".

1971 - Ліам Хоулетт, творець і учасник англійської електронної групи "The Prodigy".

1989 - Хейден Панеттьєрі, американська кіноактриса і співачка.

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