Куди піти на пікнік у Києві: найкращі місця

У Києві є багато місць, куди можна відправитися на пікнік. Там ви можете відпочити від суєти і насолодитися природою. У підбірці зібрані найпопулярніші.

Парк Феофанія

На його територія - прогулянкові алеї, кілька озер, джерела з цілющою водою і Свято-Пантелеймонівський собор. Розташуватися на маленький пікнік можна в альтанках, у фонтанчиків, на просторих галявинах.

Парк "Муромець"

Велика зелена зона між лівим і правим берегом Дніпра в урочищі Чорторий. Парк Дружби народів вважається одним з найпопулярніших місць Києва для відпочинку, де можна смажити шашлики, лежати на пляжі і купатися, орендувати човен або катамаран, влаштовувати командні конкурси на природі і так далі.

Пуща-Водиця

Тут розташовано багато озер і піщаних пляжів, кафе і магазинів, станцій прокату човнів і катамаранів.

Арка Дружби народів

З оглядового майданчика відкриваються панорамні види на Поділ, Оболонь, Гідропарк, Труханів острів.

Двір Будинку вчених в Києві

Дворик розташований в самому серці міста по вул. Володимирська, 45-а, проте він малолюдний. У дворику серед верб сховалися дерев'яні лавки. Вечорами тут запалюються ліхтарі.

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