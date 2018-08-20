Друг безкоштовно: 4 собаки Дніпра, які шукають дім

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність" . OBOZREVATEL повністю згоден з такою постановкою питання і тепер на постійній основі пропонує своїм читачам обзавестися вірним другом абсолютно безкоштовно.
У нашій добірці - чотири собаки з Дніпра, яким потрібен дім просто тут і зараз.
Всі тварини стерилізовані й готові до переїзду.
Рубін - прикраса будинку
Він гарний, шляхетний і блискуче освічений. Багато смітників і підвалів довелося нам перерити, щоб здобути для вас справжню коштовність. Рубіну потрібен тільки гарний господар, тобто ювелір, щоб він засяяв всіма гранями своєї собачої душі.
Телефон 097-479-27-00
Матильда - вітряна красуня
Вона мила, руда і волохата. Що ще потрібно, щоб потенційні господарі складалися в штабелі у твоїх лап! Трошки кокетування, трошки хитрощів і розуму палата. Матильда дуже намагається сподобатися всім людям і хоче обрати собі одного, щоб на все життя...
Телефон 093-773-55-05.
Боня - вушка на маківці
У Боні безліч переваг: краса, розум, відданість. Але ж ці якості мають всі собаки.Та ви спробуйте знайти такі вушка! Вушка не прості, а чарівні. Поведе Боня правим вухом - сонечко вийде, поведе лівим - все усміхнуться. Хочете перевірити? Телефонуйте.
Телефон 095-004-15-39
Дружок - безробітний охоронець
Дружок настільки відповідально охороняв ринок, не пускаючи туди ані злодіїв, ані продавців, ані покупців, що ринок врешті-решт закрився, і всі залишилися без роботи. Хтось влаштувався двірником, хтось менеджером, а Дружок шукає вакансію кращого друга. Готовий працювати цілодобово і безкоштовно.
Телефон 067-833-18-58
Як писав OBOZREVATEL, в зоопарку Запоріжжя з'явилося миле поповнення .