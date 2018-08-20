Друг безкоштовно: 4 собаки Дніпра, які шукають дім

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність" . OBOZREVATEL повністю згоден з такою постановкою питання і тепер на постійній основі пропонує своїм читачам обзавестися вірним другом абсолютно безкоштовно.

У нашій добірці - чотири собаки з Дніпра, яким потрібен дім просто тут і зараз.

Всі тварини стерилізовані й готові до переїзду.

Рубін - прикраса будинку

Він гарний, шляхетний і блискуче освічений. Багато смітників і підвалів довелося нам перерити, щоб здобути для вас справжню коштовність. Рубіну потрібен тільки гарний господар, тобто ювелір, щоб він засяяв всіма гранями своєї собачої душі.

Телефон 097-479-27-00

Матильда - вітряна красуня

Вона мила, руда і волохата. Що ще потрібно, щоб потенційні господарі складалися в штабелі у твоїх лап! Трошки кокетування, трошки хитрощів і розуму палата. Матильда дуже намагається сподобатися всім людям і хоче обрати собі одного, щоб на все життя...

Телефон 093-773-55-05.

Боня - вушка на маківці

У Боні безліч переваг: краса, розум, відданість. Але ж ці якості мають всі собаки.Та ви спробуйте знайти такі вушка! Вушка не прості, а чарівні. Поведе Боня правим вухом - сонечко вийде, поведе лівим - все усміхнуться. Хочете перевірити? Телефонуйте.

Телефон 095-004-15-39

Дружок - безробітний охоронець

Дружок настільки відповідально охороняв ринок, не пускаючи туди ані злодіїв, ані продавців, ані покупців, що ринок врешті-решт закрився, і всі залишилися без роботи. Хтось влаштувався двірником, хтось менеджером, а Дружок шукає вакансію кращого друга. Готовий працювати цілодобово і безкоштовно.

Телефон 067-833-18-58

Як писав OBOZREVATEL, в зоопарку Запоріжжя з'явилося миле поповнення .