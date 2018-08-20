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КияниМедОбоз

"Хто мене врятує?" Киянка показала, що творилося в "Гулівері" під час зливи

3.3тЧитати новину російською

У мережу виклали відео затоплення всередині київського ТЦ "Гулівер" після сильної зливи в суботу, 18 серпня.

Відео опубліковано на сторінці Carolina Moon в Facebook. Кадри були зняті в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на нижньому поверсі торгового центру. "Стрес після" Гулівера ", - написала вона.

"Мої золотисті капці! Хто мене врятує? Друзі, допоможіть!", - заявила дівчина на відео.

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Пост киянки зібрав кілька десятків коментарів.

"Треба просто зайти в офіси основних забудовників з кулеметами і очистити їх за півгодини, одночасно у всіх кінцях міста. Тоді наступна партія смертників почне закладати в бюджет розширення і модернізацію зливової каналізації", "Жах, як у вас там весело ...." , "Питання потрібно ставити не рятувальникам з журналістами! А питати з тих, хто це все проектував стверджував і будував", - написали в коментарях.

Про те, як Київ боровся з наслідками чергової зливи можна прочитати на OBOZREVATEL. У деяких місцях води було по коліно, а в інших - машини занурилися під воду по капот.

Більш того, через грозу постраждав і асфальт - по центру проїжджої частини на вулиці Антоновича утворилася величезна воронка. Рух транспорту на цій ділянці було обмежено.

Тема
Dnipro.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Добрый день y когo гипeртония - срочнo чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгдa сбивaет дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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