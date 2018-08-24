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Україна відзначає День Незалежності: усі подробиці онлайн

5.8тЧитати новину російською

У п'ятницю, 24 серпня 2018 року, Україна святкує 27-ту річницю Незалежності.

Святкові заходи пройдуть по всій країні, але найголовніші і масові - у Києві. Так, головна подія Дня Незалежності - парад "Марш нової армії" на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Всесоюзний референдум про збереження СРСР, у який на той момент входила Україна, був організований 17 березня 1991 року. За результатами опитувань був зроблений перший крок до незалежності України та утвердження декларації про суверенітет держави.

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Україна відзначає День Незалежності: усі подробиці онлайн

16 липня Верховна Рада внесла постанову "Про День проголошення незалежності України". 5 червня парламент прийняв рішення, згідно з яким з 1992 року стали святкувати День незалежності України саме 24 серпня.

7:00 До завершення параду заборонили рух по вул. Великій Васильківській (від Жилянської до Хрещатика) - Бессарабської площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - Європейської площі.

6:45 До завершення параду заборонили рух по вулицях Києва, по яких до центру буде рухатися військова техніка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон першим надіслав президентові Петрові Порошенкові привітання з нагоди Дня Незалежності України, в якому привітав також весь український народ.

Прийшли привітання і від американського лідера Дональда Трампа. Він попередив, що США завжди будуть поруч з Україною у питанні захисту територіальної цілісності.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Місце
УкраїнаКиїв
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Петрушенко Петя
Петрушенко Петя
Кака така независимость, америкосы цу ежедневно дают распродали неньку как могли, о какой независимости вообще можно говорить. Постеснялись бы твари порошенковские!!!
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Tinin Alex
Tinin Alex
ХА-ХА...Сука Порошенковская - опять утро с пиздежа пошло??? А где же поздравление из Китая - Которое алкаш на днях рекламировал??? США с вами навеки хохлы)))) Омельян скоро поедет туда своих мелких хохлов растить))))
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
ХЭПИЗДУЮ ТУ Ю!!!))) https://www.youtube.com/watch?v=atAO2vOjg3s
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