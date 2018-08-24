Україна відзначає День Незалежності: усі подробиці онлайн

У п'ятницю, 24 серпня 2018 року, Україна святкує 27-ту річницю Незалежності.

Святкові заходи пройдуть по всій країні, але найголовніші і масові - у Києві. Так, головна подія Дня Незалежності - парад "Марш нової армії" на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Всесоюзний референдум про збереження СРСР, у який на той момент входила Україна, був організований 17 березня 1991 року. За результатами опитувань був зроблений перший крок до незалежності України та утвердження декларації про суверенітет держави.

16 липня Верховна Рада внесла постанову "Про День проголошення незалежності України". 5 червня парламент прийняв рішення, згідно з яким з 1992 року стали святкувати День незалежності України саме 24 серпня.

7:00 До завершення параду заборонили рух по вул. Великій Васильківській (від Жилянської до Хрещатика) - Бессарабської площі - вул. Хрещатик - Майдані Незалежності - Європейської площі.

6:45 До завершення параду заборонили рух по вулицях Києва, по яких до центру буде рухатися військова техніка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон першим надіслав президентові Петрові Порошенкові привітання з нагоди Дня Незалежності України, в якому привітав також весь український народ.

Прийшли привітання і від американського лідера Дональда Трампа. Він попередив, що США завжди будуть поруч з Україною у питанні захисту територіальної цілісності.