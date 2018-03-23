Сімейний фестиваль професій

У Дніпрі 1-2 вересня відбудеться родинний фестиваль "Місто професій".

На території парку розваг "Лавина" працюватимуть більше 30 локацій, де кожна дитина зможе випробувати цікаву для нього професію.

Головні зони фестивалю:

1. Основна зона - місто дитячих професій. Це локація, на якій будуть працювати і показувати своє виробництво компанії, щоб познайомити дітей з різними професіями. Крім роботи банкіра, продавця, пожежного і інших звичних професій, діти зможуть познайомитися навіть з дуже незвичайними заняттями.

2. Розважально-інтерактивна зона - майстер-класи, шоу, ігротека, тварини, виступи, спортивні заходи і багато іншого.

3. Food zone - місце на території фестивалю, де гості можуть побалувати себе і дітей частуваннями на будь-який смак.

4. Територія open-market - це простір, де будуть представлені різноманітні товари від відомих брендів, а також ексклюзивні вироби ручної роботи.

Фестиваль "Місто професій" буде цікавий для всієї родини! Тут можна буде провести цілий день, спробувати різні страви, також не треба буде відлучатися за покупками, так як тут буде побудована ціла зона дитячих магазинів.

Насичена розважальна програма не дасть занудьгувати нікому, і, найголовніше, кожна дитина зможе близько познайомитися з різними професіями та взяти участь в пізнавальних програмах і майстер-класах фестивалю.