Семейный фестиваль профессий

В Днепре 1-2 сентября состоится семейный фестиваль "Город профессий".

На территории парка развлечений "Лавина" будут работать более 30 локаций, где каждый ребенок сможет опробовать интересующую его профессию.

Главные зоны фестиваля:

1. Основная зона - город детских профессий. Это локация, на которой будут работать и показывать свое производство компании, чтобы познакомить детей с различными профессиями. Помимо работы банкира, продавца, пожарного и других привычных профессий, дети смогут познакомиться даже с очень необычными занятиями.

2. Развлекательно-интерактивная зона - мастер-классы, шоу, игротека, животные, выступления, спортивные мероприятия и многое другое.

3. Food zone – место на территории фестиваля, где гости могут побаловать себя и детей угощениями на любой вкус.

4. Территория open-market – это пространство, где будут представлены разнообразные товары от известных брендов, а также эксклюзивные изделия ручной работы.

Фестиваль "Город профессий" будет интересен для всей семьи! Здесь можно будет провести целый день, попробовать различные блюда, также не надо будет отлучаться за покупками, так как здесь будет построена целая зона детских магазинов.

Насыщенная развлекательная программа не даст заскучать никому, и, самое главное, каждый ребенок сможет близко познакомиться с разными профессиями и принять участие в познавательных программах и мастер-классах фестиваля.