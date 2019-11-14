Під Києвом покажуть унікальну стародавню колекцію

16 і 17 листопада в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде шоу-програма "Світ коней", яка познайомить гостей з унікальною живою колекцією коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу. На відвідувачів чекає незабутня подорож у часі в епоху середньовіччя, а також кінні шоу, давньослов'янські забави, майстер-класи, катання на конях, смачні страви з багаття, екстремальні атракціони ... І все це в справжньому, живому середньовічному місті.

Древній Київ запрошує в гості, аби перед довгою зимою встигнути насолодитися останніми сонячними днями та провести вихідні на свіжому повітрі, в оточенні шедеврів середньовічної архітектури.

Тут на основі знань сучасної науки відтворюється столиця великої середньовічної держави Київська Русь в межах історичного центру, відомого як Київський Дитинець або Град Володимира X століття. А також відтворюється атмосфера і дух цієї славної епохи.

Тільки в Древньому Києві можна побачити унікальну дерев'яну оборонну стіну "Заборола" (довжиною близько 300 м), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Також тут можна відвідати відтворену діючу дерев'яну Василівську церкву X століття. Гості не просто побачать, в яких церквах молилися наші пращури, але зможуть самі поставити свічку за здоров'я близьких.

Дізнатися більше про життя наших пращурів можна відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування і навіть середньовічну катівню.

Справжньою перлиною не тільки Древнього Києва, а й усієї сучасної України, є унікальна жива колекція коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Князівстві. Цим породам налічується кілька століть, а деяким з них – не одна тисяча років.

Приїхавши до Князівства Київська Русь, гості зможуть побачити коней - бойових побратимів Олександра Македонського, Дарія Великого, Чингісхана. Відвідувачі дізнаються багато цікавих фактів про коней, зможуть підійти до них, погладити, сфотографуватися з ними та проїхатися верхи або в екіпажі.

Ці прекрасні тварини будуть не просто живими експонатами виставки, а й виконають головні ролі в шоу. У тандемі з досвідченими вершниками, акторами-каскадерами кінно-трюкового театру коні покажуть свої вміння і вразять глядачів бездоганним виконанням номерів програми.

Крім кінно-трюкових виступів жителі Древнього Києва підготували для гостей ще безліч розваг. Це і веселі та пізнавальні ігри та конкурси, і запальні слов'янські хороводи, і майстер-класи, і танцювальні флеш-моби.

Гості Князівства будуть не просто спостерігати за веселощами, а й стануть активними учасниками програми, приєднавшись до давньослов'янське забавам.

У Древньому Києві можна цікаво і активно провести час, занурившись в унікальну атмосферу середньовіччя, відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя", політати на канатному спуску "Політайло" і спуститися зі швидкісної гірки "Змій Горинич". У Княжій костюмерній можна приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати незвичну фотосесію. Дітей порадує яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка". У сувенірній крамниці можна вибрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи.

Відпочити та скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищах, можна в Княжій корчмі та в альтанках.

Хто захоче продовжити свою подорож в Середньовіччя ще на день, може залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30, триватиме до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся