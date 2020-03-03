Мер Черкас витратив 1,2 млн грн на "прибирання снігу": розгорівся скандал

У Черкасах мера Анатолія Бондаренка знову викрили в переведенні 1,2 млн грн місцевому підприємцю Андрію Бортнику нібито за прибирання снігу.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат місцевої міської ради Олександр Радуцький.

"Ну що, друзі! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах триває! Бортник від Бондаренка отримав чергові 1 млн 200 тис. грн за січень місяць (21-27 січня). Тарифи за теплопостачання ростуть, а бюджет міста грабують", – обурився він.

Мер Черкас витратив 1,2 млн грн на "прибирання снігу" vikka.ua

Відзначимо, мешканці Черкас вже не вперше помітили подібні махінації за Бондаренком. Раніше з бюджету на "прибирання снігу" в листопаді витратили 3 млн грн. Однак перший, незначний сніг у місті випав тільки 2 грудня. Ожеледі, про яку заявила фірма-підрядник, гідрометцентром і зовсім зафіксовано не було.

При цьому в грудні Бондаренко обіцяв у всьому розібратися і навіть почав службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко посів останнє місце в рейтингу відповідальності мерів в Україні.

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