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3 березня • оновлено в 07:09
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Мер Черкас витратив 1,2 млн грн на "прибирання снігу": розгорівся скандал

1.1т
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У Черкасах мера Анатолія Бондаренка знову викрили в переведенні 1,2 млн грн місцевому підприємцю Андрію Бортнику нібито за прибирання снігу.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат місцевої міської ради Олександр Радуцький.

"Ну що, друзі! Епопея з прибиранням снігу в Черкасах триває! Бортник від Бондаренка отримав чергові 1 млн 200 тис. грн за січень місяць (21-27 січня). Тарифи за теплопостачання ростуть, а бюджет міста грабують", – обурився він.

Мер Черкас витратив 1,2 млн грн на "прибирання снігу"

Мер Черкас витратив 1,2 млн грн на "прибирання снігу"

vikka.ua

Відзначимо, мешканці Черкас вже не вперше помітили подібні махінації за Бондаренком. Раніше з бюджету на "прибирання снігу" в листопаді витратили 3 млн грн. Однак перший, незначний сніг у місті випав тільки 2 грудня. Ожеледі, про яку заявила фірма-підрядник, гідрометцентром і зовсім зафіксовано не було.

При цьому в грудні Бондаренко обіцяв у всьому розібратися і навіть почав службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко посів останнє місце в рейтингу відповідальності мерів в Україні.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
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Гоша Злой
Гоша Злой
вы с него еще про тендер на освещение спросите
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