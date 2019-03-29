В Україні введуть жорсткий техогляд авто: кого торкнеться

Із 1 травня в Україні істотно посилять правила технічного огляду для комерційного транспорту.

Зміни анонсували в Міністерстві внутрішніх справ. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Новації торкнуться тільки вантажо- і пасажироперевізників, проте в 2020 році МВС планує поширити обов'язкову процедуру на всіх учасників дорожнього руху, що встановлює відповідний законопроект.

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Відзначається, що буде розширено перелік обов'язкових полів, які заповнюють за результатами техогляду.

Також у 2019 можуть змінити правила отримання та заміни водійських прав. Наприклад, категорію "А" двоколісного транспорту планують розділити на чотири підкатегорії залежно від потужності. Документи доведеться отримувати і тим, хто водить електробайк.

Це викликано тим, що подібними засобами пересування користуються навіть підлітки, які часто не знають правил дорожнього руху.

Термін дії прав планують скоротити до 15 років. Для водіїв вантажівок він може скласти 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також із 1 травня 2019 року автомобілям після проходження ОТК буде видаватися мітка радіочастотної ідентифікації.

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