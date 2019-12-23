Зовсім інша Skoda Rapid 2020: автомобіль здивував дизайном

Skoda Rapid 2020 модельного року ми з вами вже бачили. Однак виявилося, що одним автомобілем чеський виробник не обмежився. Тому ось вам зображення ще однієї Шкода Рапід 2020.

Як стало відомо OBOZREVATEL, оновлену модель підготували для найбільшого ринку в світі – китайського. До цього компанія представила модель для країн, що розвиваються.

Skoda Rapid 2020 для Китаю схожа на нову Шкода Октавія skoda-auto.com

Китайська Skoda Rapid 2020 відрізняється від показаної раніше машини, яка тепер не буде доступна в європейських країнах. Єдине, що візуально об'єднує дві різні машини з однаковою назвою – загальна стилістика, яку для всього бренду в 2018 році поставила Skoda Scala.

Новини Skoda Rapid 2020 здивувала технологіями

Завдяки ефектним заднім ліхтарям нова Шкода Рапід сприймається дорожче skoda-auto.com

Проте, китайський Рапід виконали в більш строгому дизайні, завдяки якому новинка навіть нагадує Skoda Octavia 2020. Передні фари вийшли вужчими, а їх форма майже не прагне до трикутника. Задні ліхтарі також трохи відрізняються, зміни торкнулися і бамперів.

Салон Skoda Rapid обійшовся без драматичних змін skoda-auto.com

Так виглядає передня панель Rapid, яку підготували для країн, що розвиваються skoda-auto.com

Куди більше змін відбулося всередині. Якщо нова Шкода Рапід, яку ми вже бачили, отримала салон в стилі Scala, то передня панель китайської версії виглядає простіше. Власне, вона не так сильно відрізняється від дорестайлінгової моделі. Якщо вірити першим ескізами, в салоні з'являться яскраві акценти і декоративні панелі "під карбон".

До оновлення китайська версія Skoda Rapid виглядала досить просто skoda-auto.com

Те ж стосується і салону, який, втім, зміниться не так вже й сильно skoda-auto.com

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Цікаво, що раніше в мережу просочилися живі фото Шкода Рапід 2020 без будь-якого камуфляжу. Це стосується не тільки седана (нам модель відома як ліфтбек), а і п'ятидверного хетчбека. Таким чином, зовнішність автомобіля була відома ще до того, як Skoda розповсюдила офіційні ескізи.

Живі фото Skoda Rapid 2020 для Китаю Міністерство промисловості КНР

Хетчбек Skoda Rapid Spaceback також оновили Міністерство промисловості КНР

Відомо, що модель оснастять колишнім 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном на 110 к.с., до нього в пару доступні 5-ступінчаста МКПП і 6-ступінчаста АКПП.

Європейські країни більше не побачать Skoda Rapid skoda-auto.com

Skoda Rapid 2020 skoda-auto.com

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