Знайдено паркувальне місце за 1 млн євро: як воно виглядає

В Амстердамі виставили на продаж гараж за 1 млн євро. Як стверджують місцеві ЗМІ, це найдорожче паркувальне місце в Нідерландах.

Точна сума, в яку оцінили цю нерухомість – 995 тис. євро. При цьому в ній немає нічого незвичайного: сайт autoblog.nl зазначає, що це найпростіший гараж без будь-яких додаткових надбудов і обладнання, площа якого становить 22 м2 (тобто, поміститься лише одна машина). Єдине, чим він може похвалитися – власною під'їзною доріжкою та блокуванням із замком безпеки.

Така висока ціна пояснюється тим, що гараж знаходиться в самому центрі Амстердама, престижному районі Консертгебау. Проте, навіть за голландськими мірками майже мільйон євро за паркувальне місце – це досить багато. А ось для Лондона, Гонконгу, Монако і Сінгапуру це копійки.

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