Загадковий та незрозумілий маневр водія Nissan призвів до ДТП

В Угорщині камера дорожнього спостереження зафіксувала досить незвичайну ДТП. Водій пікапа Nissan Navara скоїв дуже дивний і нелогічний маневр, чим спровокував зіткнення. Втім, наслідки від його дій могли бути ще куди більш сумні.

Відповідний ролик опублікував YouTube-канал Magyar Közút (щоб подивитися відео, доскольте до кінця новини).

Як видно на кадрах, водій синьої "Навар" з причепом виїжджає з прилеглої дороги в крайній лівий ряд автомагістралі, причому його траєкторія – не по ходу, а проти руху. За правилами ДД і здорового глузду він мав влитися в трафік, як це передбачає розмітка і знаки, але замість цього він поїхав просто "не туди", вважаючи, мабуть, зустрічну смугу своєї, хоча обидві смуги були зустрічними.

На щастя, в цей момент по зустрічній їхала невелика кількість автомобілів, і не пощастило лише сріблястому вену, який протаранив Nissan. Але треба віддати належне його водієві: розуміючи, що зіткнення не вдасться уникнути, автомобіліст вирішив направити машину у "найм`якіше" місце – між пікапом і причепом. Це значно пом'якшило удар і його наслідки.

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