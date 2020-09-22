Вживані авто з Європи: де найкраще купувати машину під розмитнення

В Україні вже як кілька років користуються попитом вживані авто з Європи. Приганяють їх з абсолютно різних країн – Польщі, Литви, Німеччини, Швейцарії, Болгарії, Нідерландів і тд. При цьому багато хто звик, що в зв'язку з цим можна ділити машини суто на дві категорії – "українські" і "європейські".

Однак насправді узагальнювати "європейські" автомобілі – не зовсім правильно. Насправді якість автомобіля з ЄС нерідко залежить від того, в якій саме країні купується машина. Грає важливу роль клімат, в якому перебуває автомобіль, ментальні звички по відношенню до "залізної конячці" і багато чого іншого.

OBOZREVATEL розібрався в цій непростій темі і з'ясував, як саме автомобілі в Європі відрізняються в залежності від країни "прописки".

Німеччина

Характерна риса автомобілів на німецькому ринку – великі пробіги. Німці доволі багаті люди, тому вони багато їздять на особистому транспорті. У Німеччині звичайне діло їздити на роботу на відстань у 50 або навіть 100 км. Крім того, німці досить часто подорожують.

Ще одна особливість – велика частина автомобілів в Німеччині, близько 90%, повністю обслужені. Німці підходять до цього питання з усією педантичністю – машини завозяться на СТО регулярно. Авто до 5 років в основному обслуговуються у офіційних дилерів.

До речі, недавно OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині виставили на продаж 10-річний Mercedes-Benz E-Class, який здивував відмінним станом.

Італія

Італійський ринок досить специфічний. Його автомобілі мають два недоліки, один з яких пов'язаний із жарким кліматом країни. Через сильний вплив сонця на "італійських" машинах, особливо темного кольору, часто вигорає лак (чорні, сині та коричневі авто набувають мутнуватого відтінку). Тому машини з Італії регулярно полірують та навіть іноді підфарбовують, щоб освіжити вигляд кузова.

Другий момент – італійці часто неакуратно паркуються, тому у їх автомобілів на постій зустрічаються кузовні дефекти: притертості, тріснуті бампери і т.п. Втім, частково це пов'язано ще і з середньовічними вулицями італійських міст – для автомобілів вони тіснуваті.

Також автомобілі в Італії досить специфічні в плані опцій. Наприклад, у кросовера BMW X5 E53 в повній комплектації може не бути підігріву сидінь – все тому, що в цій країні така опція просто не потрібна, оскільки там немає сильних зим.

Зате через те ж клімату автомобілі з Італії не страждають іржею і корозією (особливо це стосується тих машин, які експлуатуються в центральній і південній частинах країни).

Франція

Французи в переважній більшості їздять неакуратно, тому в їхніх автомобілях кузовні дефекти також не рідкість. Крім того, вони особливо не заморочуються над обслуговуванням. Через це автомобілі з Франції частіше за інших інших потребують фарбування та ремонту.

Швейцарія

Автомобілі зі Швейцарії гідні найвищих похвал. Вони цінуються темпо двома критеріями – по-перше, в основному це машини в багатих комплектаціях, по-друге – вони обслуговуються тільки на якісних і дорогих сервісах.

Швеція

З автомобілями зі Швеції не все так однозначно. З одного боку, машини з Швеції добре обслужені, у них середні пробіги, але з іншого – часто страждають на іржу через холодний клімат.

Польща, Литва, Болгарія

Ці ринки користуються найбільшим попитом в Україні, і не дивно чому – тут величезний вибір дешевих пропозицій. Але, як відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці: з автомобілями в Польщі, Литві та Болгарії потрібно бути обережними, вони можуть мати безліч "підводних каменів" по кузову, ходовій, "історії" і т.п. Водночас потрібно розуміти, що велика частина машин польського, литовського і болгарського ринку – це "втомлені" автомобілі, пригнані із Західної Європи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в якому стані продають авто в Німеччині по 200-700 євро.