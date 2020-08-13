Водійка отримала посвідчення зі стільцем замість свого фото

Американка Джейд Додд в штаті Теннессі (США) звернулася в сервісний центр для оновлення водійського посвідчення. Їй видали документ з фотографією стільця.

Після того, як Додд отримала документ замість посвідчення, термін якого закінчувався, вона здивувалася, адже не побачила на картці свого обличчя. Замість цього на документі опинилося фото синього стільця. ЗМІ з'ясували, що сталося.

Американка вирішила не їхати в сервісний центр з міркувань безпеки в період пандемії, тому замовила оновлення документу онлайн. Справа в тому, що в базі даних в її профайлі помилково зберегли фото порожнього стільця ще кілька років тому, коли Додд оформляла попереднє посвідчення.

Таким чином, це зображення автоматично встановили замість обличчя водія на картці. Цю проблему вже вирішили і навіть провели з персоналом бесіду, щоб ті уважніше ставилися до оформлення документів.

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