Водій підірвав свій автомобіль сигаретою

В англійському графстві Галіфакс стався інцидент, який наочно демонструє, чому куріння за кермом є не найкращою ідеєю.

Як з'ясував OBOZREVATEL, вибух в автомобілі стався через аерозольні пари: перед тим, як закурити сигарету, водій використав у машині освіжувач повітря.

Наслідки підриву авто сигаретою bbc.com

На жаль, британець не знав, що своїми діями виготовив "гримучу суміш". Спрей та підпалена сигарета спровокували настільки потужний вибух, що постраждав не тільки автомобіль – у магазинах, які розотошовувалися поруч, вилетіли вітрини. При цьому, як розповіли очевидці, лобове скло, що відлетіло від машини, у буквальному сенсі "впало з неба".

Наслідки підриву авто сигаретою bbc.com

Наслідки підриву авто сигаретою bbc.com

На щастя, водій залишився живий: він сам вибрався з автомобіля, хоча медики його все ж госпіталізували. Що стосується потерпілого "Сеата", він, судячи з усього, відправиться на утилізацію.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, розбитий у ДТП Lamborhini Huracan кинули прямо на дорозі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!