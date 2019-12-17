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17 грудня • оновлено в 11:18
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Водій підірвав свій автомобіль сигаретою

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В англійському графстві Галіфакс стався інцидент, який наочно демонструє, чому куріння за кермом є не найкращою ідеєю.

Як з'ясував OBOZREVATEL, вибух в автомобілі стався через аерозольні пари: перед тим, як закурити сигарету, водій використав у машині освіжувач повітря.

Наслідки підриву авто сигаретою

Наслідки підриву авто сигаретою

bbc.com

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На жаль, британець не знав, що своїми діями виготовив "гримучу суміш". Спрей та підпалена сигарета спровокували настільки потужний вибух, що постраждав не тільки автомобіль – у магазинах, які розотошовувалися поруч, вилетіли вітрини. При цьому, як розповіли очевидці, лобове скло, що відлетіло від машини, у буквальному сенсі "впало з неба".

Наслідки підриву авто сигаретою

Наслідки підриву авто сигаретою

bbc.com

Наслідки підриву авто сигаретою

Наслідки підриву авто сигаретою

bbc.com

На щастя, водій залишився живий: він сам вибрався з автомобіля, хоча медики його все ж госпіталізували. Що стосується потерпілого "Сеата", він, судячи з усього, відправиться на утилізацію.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, розбитий у ДТП Lamborhini Huracan кинули прямо на дорозі.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
ДТП курйоз аварія
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Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, кто ещё сомневался во вреде курения?
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