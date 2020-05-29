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29 травня • оновлено в 15:32
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Відео з вороною та їжаком на дорозі стало хітом інтернету

5.9т
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Нещодавно в Інтернеті з'явилося кумедне відео – один з автомобілістів в Латвії зняв, як ворона допомагала їжаку перейти дорогу. За лічений час ролик встиг стати хітом інтернету.

На кадрах видно, як ворона кусає їжака дзьобом і як би змушує його покинути проїжджу частину якомога швидше. Що цікаво, їй-таки вдалося домогтися свого – у кінцевому підсумку обидві тварини дісталися до бордюри.

Ворона і їжак переходять дорогу

Ворона і їжак переходять дорогу

Скріншот відео

Всього за кілька днів ролик, опублікований на YouTube-каналі Viral Hog, зібрав близько 400 000 переглядів.

Латвійське видання tautaruna.nra.lv підкреслює, що, незважаючи на всю комічність ситуації, своїми діями ворона, ймовірно, врятувала життя їжаку – на жаль, в Латвії, так само як і в інших країнах, їжаки досить часто гинуть під колесами автомобілів.

Раніше OBOZREVATEL публікував епічно відео, зняте в Росії: міст не витримав вантажівки Урал і звалився.

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Автор
Віталій Сазонов
Теги
видео курйоз авто дороги
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