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30 травня • оновлено в 14:37
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Ведмідь хотів залізти в Mercedes, але його злякали

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На відео показали, як ведмідь зацікавлено підбирався до Mercedes і навіть зумів відкрити передні двері пасажира. Але тварину в результаті злякали – в цьому допоміг голос власника.

Ведмідь виглядає дуже впевнено в цьому ролику. Ймовірно, пригоду записали в такому місці, де люди живуть в досить тісному контакті з природою. Адже тварина дуже впевнено рухалася в бік транспортного засобу і зовсім не витрачала час на вивчення конструкції.

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

сріншот відео

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

сріншот відео

Ведмідь цілеспрямовано рухався до машини і з першого разу відкрив двері седану Mercedes E-class. Цей звір точно вміє поводитися з сучасною технікою. Але в цей момент власник машини разом зі своїми товаришами, злякавшись, почав голосно кричати. З інтонації голосів чутно, що ситуація їх розвеселила. Але вони кричали так голосно і дзвінко, що ведмідь злякався і втік до лісу.

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

Ведмідь намагався залізти в Mercedes

сріншот відео

Судячи з усього, в результаті ведмедю все ж вдалося залізти в машину. Або він вже робив це раніше. Адже наприкінці відео власник показав забруднений салон Мерседесу.

Раніше OBOZREVATEL показував веселе відео з вороною та їжаком, яке очевидці записали прямо на дорозі.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz видео курйоз авто
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