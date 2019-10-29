Вантажівка на водні Hyundai змусить забути про Tesla Semi

На виставці комерційного транспорту в американській Атланті компанія Hyundai презентувала автопотяг на водні.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Футуристичний Hyundai HDC-6 Neptune відноситься до восьмого класу важких сідельних тягачів, призначених для перевезення вантажів на великі відстані. Він оснащений електричним силовим агрегатом на водневих паливних елементах (fuel cell).

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Зовнішній вигляд авто виконаний у стилі Art Deco, популярному в 30-ті роки минулого століття. Зокрема, творці черпали натхнення в роботах відомого промислового дизайнера Генрі Дрейфуса, творця знаменитих локомотивів для Нью-Йоркської залізниці.

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Автомобіль отримав обтічну кабіну з великим лобовим склом, а на зміну звичним дзеркалам прийшли камери заднього виду, що проєктують зображення на дисплеї на панелі приладів. Для зниження опору повітря сходинки для доступу в кабіну повністю складаються, утворюючи пласку поверхню.

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

За словами керівництва фірми "водневі паливні елементи ідеально підходять для використання в магістральних тягачах, забезпечуючи максимальну дальність ходу, підвищену вантажопідйомність, швидку заправку і мінімальні експлуатаційні витрати".

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Крім сідельного тягача HDC-6 Neptune, компанія Hyundai також презентувала напівпричіп HT Nitro ThermoTech. Він розроблений за участю Air Liquide і використовує інноваційну технологію кріогенної заморозки рідким азотом. Серед переваг – швидка заморозка, тиха робота і висока ефективність охолодження. Крім того, напівпричіп виготовлений з використанням композитних полімерних матеріалів, які дозволяють істотно знизити вагу рефрижератора.

Водневий тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Нагадаємо, що відразу кілька компаній пообіцяли перевести комерційний транспорт на альтернативні види палива. Зокрема, Ілон Маск презентував концептуальний тягач Tesla Semi ще восени 2017 року, але відтоді, крім гучних обіцянок, ніяких реальних дій не послідувало...

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Tesla почне продажі нової моделі раніше запланованого терміну.

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