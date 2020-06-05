В Англії врятували VW Golf, який змило в море

В англійському місті Уітстабл британець майже втратив свій VW Golf, який віднесло в море великою хвилею. Пригоду записав на відео очевидець. У підсумку машину вдалося врятувати.

На пляж до моря чоловік приїхав, щоб покататися на гідроциклі. Але автомобіль опинився занадто близько до води. До того моменту, як власник Фольксваген Гольф встиг вивантажити гідроцикл і надіти необхідне спорядження, автомобіль вже змило водою в море.

Volkswagen Golf змило водою в море скріншот відео

Машина відпливла від берега на кілька метрів і занурювалася у воду все глибше, поки її не врятував водій пікапу Nissan Navara за допомогою тросу.

Сучасні дорожні автомобілі, включаючи Volkswagen Golf, не захищені від занурення у воду. Це загрожує серйозними ушкодженнями. Іноді транспортний засіб і зовсім неможливо відремонтувати. Про технічний стан конкретного автомобіля нічого не відомо.

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