Українці почали чіпляти противірусні маски на машини. Фото

На тлі епідемії коронавирусу побачити в противірусної масці тепер можна не тільки людей, але й ... автомобілі. Причому не десь далеко за кордоном, а в Україні.

Зокрема, на дорогах Києва було знято седан Jaguar XF, власник якого "одягнув" на свою машину потівовірусную маску. Причепив він її як раз на "дихальні шляхи" автомобіля – радіаторну решітку. Відповідні фото опублікував сайт TopGir.

Автомобіль в противірусної масці topgir.com.ua

Як пояснити побачене, сказати складно: можливо, таким чином власник авто хотів закликати громадян дотримуватися колективної відповідальності і носити маски, а, можливо, все це заради забави. У будь-якому випадку, в такому вигляді його машина без сумнівів звертає на себе увагу.

Автомобіль в противірусної масці topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав найбезпечніший вид транспорту під час епідемії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!