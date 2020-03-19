Українці почали чіпляти противірусні маски на машини. Фото

На тлі епідемії коронавирусу побачити в противірусної масці тепер можна не тільки людей, але й ... автомобілі. Причому не десь далеко за кордоном, а в Україні.
Зокрема, на дорогах Києва було знято седан Jaguar XF, власник якого "одягнув" на свою машину потівовірусную маску. Причепив він її як раз на "дихальні шляхи" автомобіля – радіаторну решітку. Відповідні фото опублікував сайт TopGir.
Автомобіль в противірусної масці
topgir.com.ua
Як пояснити побачене, сказати складно: можливо, таким чином власник авто хотів закликати громадян дотримуватися колективної відповідальності і носити маски, а, можливо, все це заради забави. У будь-якому випадку, в такому вигляді його машина без сумнівів звертає на себе увагу.
Автомобіль в противірусної масці
topgir.com.ua
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав найбезпечніший вид транспорту під час епідемії.
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