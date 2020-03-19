Головна Новини
19 березня • оновлено в 11:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Українці почали чіпляти противірусні маски на машини. Фото

1.6т
Читати матеріал російською

На тлі епідемії коронавирусу побачити в противірусної масці тепер можна не тільки людей, але й ... автомобілі. Причому не десь далеко за кордоном, а в Україні.

Зокрема, на дорогах Києва було знято седан Jaguar XF, власник якого "одягнув" на свою машину потівовірусную маску. Причепив він її як раз на "дихальні шляхи" автомобіля – радіаторну решітку. Відповідні фото опублікував сайт TopGir.

Автомобіль в противірусної масці

Автомобіль в противірусної масці

topgir.com.ua

Як пояснити побачене, сказати складно: можливо, таким чином власник авто хотів закликати громадян дотримуватися колективної відповідальності і носити маски, а, можливо, все це заради забави. У будь-якому випадку, в такому вигляді його машина без сумнівів звертає на себе увагу.

Автомобіль в противірусної масці

Автомобіль в противірусної масці

topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав найбезпечніший вид транспорту під час епідемії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
авто прикол курйоз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Новини авто

Топпублікації

Топблоги