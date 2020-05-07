Український продавець картоплі на Rolls-Royce засвітився у гонці

В Україні є як мінімум один розкішний автомобіль, який не зовсім застосовується за призначенням. Йдеться про седан Rolls-Royce Phantom з Житомира, що вже який встиг стати героєм інтернету.
Спочатку цей "Роллс" прославився тим, що з його багажника продавали картоплю (діло було в березні на житомирському ринку), а тепер недавно власник взяв участь в гонці – дрег-рейсингу з VW Passat.
💥 Кто сказал что — 🇬🇧 Rolls-Royce Phantom, не для заездов 😄. ⠀ 300 🇩🇪 сил VS 460 🇬🇧 сил. ⠀ 🇩🇪 Volkswagen Passat 3.6 & 🇬🇧 Rolls-Royce Phantom (VII). ⠀ Video: @passat_3.6 ___ #Ukraine #Kiev #lviv #odessa #kharkiv #dnipro #coolcars #cars #amazingcars #sportcars #supercars #carspoting #luxury #spots #vehicles #autogespot #carphotography #carlifestyle #volkswagen #volkswagenpassat #passat #rollsroyce #rollsroycephantom #одесса #гонка
Побачити люксовий автомобіль, який більше навіть є лімузином, ніж звичайним седаном, в гонці так само дивно, як і застати його на ринку. Адже часто такі Ролл-Ройс зустрічаються лише у фешенебельних районах великих міст або на світських вечірках.
Rolls-Royce в гонці з VW
Скріншот відео
До речі, свого часу Rolls-Royce Pantom VII покоління коштував 650 доларів.
Цей же Rolls-Royce на ринку в Житомирі
topgir.com.ua
Цей же Rolls-Royce на ринку в Житомирі
topgir.com.ua
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