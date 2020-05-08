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8 травня • оновлено в 17:56
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УАЗ та Гелендваген зіштовхнули лоб в лоб: що з цього вийшло

6.8т
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У пострадянських країнах давно прийнято порівнювати позашляховики УАЗ иа Гелендваген. Мовляв, вони обидва конкуренти, хоча насправді поріднює їх хіба що форма кузова та кліренс.

На ділі ж Гелендваген більш надійний, комфортабельний, безпечний, динамічний та симпатичний. Та ще й на бездоріжжі він поводиться краще.

Загалом, в реаліьності G-Wagen виграє у УАЗа за багатьма параметрами. Проте, блогери YouTube-каналу ddKaba не втрималися від того, щоб провести чергове порівняння цих двох авто. Щоправда, їх "тест" виділятися серед сотень інших.

Оглядачі вирішили з'ясувати, що буде, якщо зіштовхнути УАЗ та "Гелік" лобами. У прямому сенсі слова.

Зіткнення УАЗа та Гелендвагена

Зіткнення УАЗа та Гелендвагена

Скріншот відео

Для цього вони взяли старий УАЗ-3131 і класичний Mercedes G-Class у тридверному кузові, після чого відправили їх на зустріч один до одного за допомогою гідравлічного штовхача. На швидкості приблизно 60 км/год машини здійснили зіткнення.

Підсумок цієї затії – у УАЗа значні пошкодження кузова, через які у нього навіть заклинило передні двері. Гелендваген в цьому плані себе показав краще, проте після удару у нього потекло масло, тоді як у "Бобіка" – антифриз.

Зіткнення УАЗа та Гелендвагена

Зіткнення УАЗа та Гелендвагена

Скріншот відео

Загальна оцінка така: по рамі у автомобілів нічия, а ось по кузову переміг "Кубік". В остаточному підсумку, 1:0 на користь останнього.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео лобового краш-тесту двох старих BMW і Mercedes.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто курйоз видео УАЗ Mercedes-Benz
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Белый господин
Белый господин
Ещё бы стоимость восстановления написали.
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