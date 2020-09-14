У Харкові помітили поліційне авто на литовських номерах

У Харкові на парковці одного з ТРЦ зняли незвичайний автомобіль – позашляховик патрульної поліції України на єврономерах.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал ХС | Харків.

"Поліція на блясі. Це щось новеньке", – свідчить підпис до знімків.

Як видно на фото, машина справді незвичайна, як для "копів". Це старий кросовер Jeep Grand Cherokee, який, судячи з держзнаків, пригнали з Литви.

Втім, не виключено, що цей автомобіль насправді не є поліційним, хоча всі необхідні атрибути у наявності (характерна для патрульної поліції ліврея, а також проблискові маячки). В такому разі власнику автівки загрожує штраф за незаконне використання символіки правоохоронних органів і спецсигналів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що поліція почала штрафувати водіїв за 3D-номери на авто.

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