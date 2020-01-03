У гаражі знайшли іржавий Mercedes: його продали за $800 000

У США знайшли чергову "капсулу часу". Однак цього разу йдеться про дуже ексклюзивний та дорогий автомобіль.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ентузіастам вдалося відшукати рідкісний класичний Mercedes-Benz W198 (він же 300SL) у кузові родстер. Протягом багатьох років автомобіль 1961 року випуску зберігався в одному з непримітних гаражів Лос-Анджелеса.

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

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Незважаючи на те, що машина перебуває в поганому стані, її виставили на продаж за значну суму – 799 995 доларів (втім, автомобіль вже знайшов свого покупця). Настільки висока ціна пояснюється тим, що загалом Mercedes випустив 1858 таких родстерів, а крім того, сам собою W198 є одним із найвидатніших автомобілів у історії та одним з найбажаніших експонатів у середовищі колекціонерів.

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Крім основної ціни, яку довелося заплатити за машину, новому власнику потрібно буде серйозно вкластися у ремонт. Роки простою дали про себе знати: кузов і металеві елементи салону Mercedes-Benz W198 сильно вкрилися іржею, тканинний дах перетворилася на "потерть", сидіння повністю порвані. І це тільки з видимих пошкоджень.

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Але є і хороші новини: у родстера зберігся рідний, 3-літровий 6-циліндровий двигун на 250 к.с., зістикований з 4-швидкісною МКПП. Хоча невідомо, працює він чи ні.

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

Знайдений Mercedes-Benz W198 beverlyhillscarclub.com

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Так чи інакше, сумнівів у тому, що цей Mercedes-Benz W198 знайде друге життя, немає. Такі автомобілі сьогодні – на вагу золота.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Україні знайшли рідкісний "Запорожець" із пробігом усього 121 км.

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