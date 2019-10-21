Toyota відновила кросовер C-HR

Компактний кросовер Toyota C-HR для європейського ринку піддався плановому оновленню.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Для Toyota C-HR підготували кілька модернізованих гібридних силових агрегатів, нову мультімедіний систему і ряд стилістичних змін зовнішнього вигляду.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Крім модернізованої 122-сильною гібридною установки з 1,8-літровим ДВС, відтепер покупцям пропонується новий силовий агрегат Hybrid Dynamic Force. Він розвиває потужність 184 к.с., а бензиновий мотор має об'єм 2 літра. За даними виробника середня витрата палива новинки не перевищує 4,3 л/100 км по циклу WLTP.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Крім того, оновлений C-HR отримав мультімедуйную систему, яка підтримує додатки Apple CarPlay і Android Auto для кращої інтеграції зі смартфонами.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Купеподібний кросовер отримав ряд відмінностей в дизайні передньої і задньої частин кузова. Новинка хизується світлодіодними фарами, ДХВ і задніми ліхтарями. Зокрема, денні ходові вогні і покажчики поворотів представляють тепер єдині світлодіодні елементи, які розташовані у верхній частині фар. А задні ліхтарі візуально об'єднали між собою за допомогою чорного глянцевого спойлера.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

У процесі модернізації кросовер отримав нові налаштування системи стабілізації EPS. А на 2-літрової версії встановили нову більш комфортну підвіску. Крім того, в салоні оновленого C-HR стало тихіше за рахунок поліпшеної звуко- і шумоізоляції.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Як писав раніше OBOZREVATEL, до автошоу в Лос-Анджелесі Toyota підготувала цікавий сюрприз.

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