Tesla обманює клієнтів — постанова суду

Минулого місяця антимонопольні органи Німеччини подали на компанію Tesla судовий позов. Як тоді стверджували заявники, американський автовиробник навмисно вводить в оману клієнтів, називаючи комплекс фірмових електронних асистентів "автопілотом".

І ось днями окружний суд Мюнхена виніс вердикт по цій справі. Підсумок – Феміда стала на бік позивачів і "обдурених" клієнтів.

Сайт b92.net пише, що суд заборонив Tesla висловлюватись у термінах "автономне водіння" і "автопілот" в своїх рекламних оголошеннях та на своєму веб-сайті, оскільки компанія ще не розробила технологію, яка відповідала б цим дефініціям.

У Німеччині вважають, що поняття "автономне водіння" і "автопілот" можуть ввести водіїв електрокарів в оману. Багато з них помилково вважають, що раз машина може пересуватися самостійно, то контролювати її дії необов'язково. У підсумку, це призвело до почастішання випадків ДТП.

Сама ж Тесла і її керівник Ілон Маск здивовані рішенню суду. При цьому виробник не раз акцентував увагу на тому (і цей момент також прописується в мануалі до кожного електрокару), що водій завжди повинен тримати руки на кермі і дивитися на дорогу – навіть при ввімкненому автопілоті. Іншими словами, дане рішення здається компанії з Фрімонту абсурдним.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що автомобіль Tesla зловив злодіїв, які викрали Porsche.