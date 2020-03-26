Старий VW Golf виявився міцнішим за хвалений Tesla Cybertruck. Відео

Презентація пікапа Tesla Cybertruck, яка відбулася минулого року, запам'яталася багатьом одним невдалим трюком: розробник вирішив показати, наскільки міцне "броньоване" скло нового електромобіля. На жаль, шоу провалилося – металеві кулі з легкістю пробили вікна машини. Однак цей трюк не давав спокою багатьом автолюбителям, серед яких виявився і відеоблогер під ніком CarHax.

Ентузіаст вирішив перевірити, як його власний Volkswagen Golf IV впорається з аналогічною атакою. І, як виявилося, у старого німецького хетчбека справи йдуть набагато краще, ніж у Кібертрака!

Спроба розбити скло VW Golf insedeEVs

Автомобіліст спробував розбити бокове скло Гольфа із застосуванням найрізноманітніших засобів: спочатку він кілька разів кинув банку з-під Кока-Коли, потім – металеву кулю масою півкіло, а після почав стукати молотом, який важив уже в три рази більше – все було марно. Потім він узяв 5-кілограмову кувалду, і начебто справа пішла, скло почало здаватися, однак, коли на нього наклеїли півтора міліметрову тоновану плівку, скло ніби знову знайшло силу і стало непорушним.

Ось таку кулю кидали в авто Скріншот відео

Спроба розбити скло VW Golf Скріншот відео

Наслідки від пострілу гармати по склу VW Golf Скріншот відео

Зрештою, здолати його вийшло лише за допомогою саморобного "гранатомета" – пневматичної гармати, в яку зарядили ядро масою у 500 грамів. На швидкості 54 км/год вона все ж пробило скло "впертого німця".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Tesla Cybertruck перетворили в авто поліції, швидкої допомоги та інших життєво важливих служб.

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