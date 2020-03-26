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26 березня • оновлено в 18:01
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Старий VW Golf виявився міцнішим за хвалений Tesla Cybertruck. Відео

1.5т
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Презентація пікапа Tesla Cybertruck, яка відбулася минулого року, запам'яталася багатьом одним невдалим трюком: розробник вирішив показати, наскільки міцне "броньоване" скло нового електромобіля. На жаль, шоу провалилося – металеві кулі з легкістю пробили вікна машини. Однак цей трюк не давав спокою багатьом автолюбителям, серед яких виявився і відеоблогер під ніком CarHax.

Ентузіаст вирішив перевірити, як його власний Volkswagen Golf IV впорається з аналогічною атакою. І, як виявилося, у старого німецького хетчбека справи йдуть набагато краще, ніж у Кібертрака!

Спроба розбити скло VW Golf

Спроба розбити скло VW Golf

insedeEVs

Автомобіліст спробував розбити бокове скло Гольфа із застосуванням найрізноманітніших засобів: спочатку він кілька разів кинув банку з-під Кока-Коли, потім – металеву кулю масою півкіло, а після почав стукати молотом, який важив уже в три рази більше – все було марно. Потім він узяв 5-кілограмову кувалду, і начебто справа пішла, скло почало здаватися, однак, коли на нього наклеїли півтора міліметрову тоновану плівку, скло ніби знову знайшло силу і стало непорушним.

Ось таку кулю кидали в авто

Ось таку кулю кидали в авто

Скріншот відео

Спроба розбити скло VW Golf

Спроба розбити скло VW Golf

Скріншот відео

Наслідки від пострілу гармати по склу VW Golf

Наслідки від пострілу гармати по склу VW Golf

Скріншот відео

Зрештою, здолати його вийшло лише за допомогою саморобного "гранатомета" – пневматичної гармати, в яку зарядили ядро масою у 500 грамів. На швидкості 54 км/год вона все ж пробило скло "впертого німця".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Tesla Cybertruck перетворили в авто поліції, швидкої допомоги та інших життєво важливих служб.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль Volkswagen курйоз видео
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