Соцмережі здивувало фото 'вбитого' Daewoo Lanos на єврономерах

У соцмережі Facebook опублікували фотографію незвичайного авто на єврономерах. Йдеться про Daewoo Lanos, який шокує своїм технічним станом.

Знімок автомобіля розмістив користувач Олександр Колесов в групі Авто Евро Бы*ло.

Ланос на єврономерах, який шокує своїм виглядом Скріншот публікації

Як видно, в якомусь сенсі на Ланосі немає жодного живого місця – у нього повсюдно пом'ятий кузов, пошкоджено ЛФП, відсутній люк бензобака та ін.

У коментарях до фото один з користувачів іронічно зазначив, що пригін цього Ланоса обійшовся дорожче вартості самого авто. Можливо, він має рацію (в залежності від стану Ланоси в Польщі продають за 100 – 1000 євро), проте не виключено, що автомобіль "вбили" до такого стану вже тут, в Україні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві автомобілісти продовжують винаходити різні лайфхаки з маскування номерів від камер автофіксації порушень ПДР.