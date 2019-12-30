Смертельно небезпечно! Водій наочно пояснив, який одяг можна носити взимку

Водій з 15-річним стажем нагадав, як важливо взимку носити одяг зі світловідбиваючими елементами і не надягати чорне.

Він наочно показав, що водій не побачить вас на дорозі в темному одязі. Пост-нагадування Костянтин Стрілець розмістив на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо на вас білий одяг, водій вас бачить відразу, після цього він витрачає не менше двох секунд для зупинки автомобіля (який рухається зі швидкістю 50 км на годину): це час обробки сигналу в мозку, передачі сигналу в ногу, переніс ноги з однієї педалі на іншу, натиснення педалі і гальмівний шлях автомобіля в суху погоду. За цей час машина проїде ще 30 метрів, – пояснив водій.

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Він зазначив, що якщо ви, наприклад, в червоному одязі, водій вас побачить за 25 метрів. У синій - за 17. А в чорній - водій вас не побачить взагалі.

Стрілець проілюстріровал це трьома фотографіями:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні мають намір посилити покарання для водіїв, які вчинили наїзд на людину, який спричинив травмування або загибель пішохода. Також планується збільшити ряд штрафів.

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