"Штрафи будуть жахливі!" Аваков анонсував cюрприз для порушників ПДР

В Україні вже цього року запрацює автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху — штрафи будуть дуже високими.

Про це в ефірі програми "В гостях у Дмитра Гордона" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Майже все готово, нам не вистачає маленьких деталей — однієї постанови Кабміну і однієї маленької поправки у парламенті. Думаю, цього року ми все включимо, і по всій країні спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150", — сказав Аваков.

Всього ж, за словами міністра, на дорогах країни буде близько 1000 камер.

Арсен Аваков Скріншот

"Проблема в тому, що штрафи з цих камер будуть жахливі! Бо одна річ — говорити, що ми хороші, а інша — дотримуватися ПДР. Навіть зараз, коли ми почали застосовувати ці сумні TruCam (радари, що контролюють швидкість. — Ред.), ми бачимо на 15-20% зниження аварійності на цих ділянках. Це не просто відсотки — це життя", — зазначив глава МВС.

Він додав, що зараз на дорогах гине більше людей, ніж на війні. "5-6 тисяч убитих на дорогах! Куди це годиться!" — резюмував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть у 10 разів підвищити штрафи для автомобілістів за непристебнутий ремінь безпеки і порушення правил перевезення дітей. Два відповідні законопроекти були зареєстровані у Верховній Раді.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!