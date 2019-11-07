Ще півроку на розмитнення: у Раді прояснили питання з "євробляхами"

Зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти №2342 і №2345 пропонують власникам "євроблях" ще півроку, щоб розмитнити свої авто на пільгових підставах і без штрафів.

Основні положення цих законопроєктів в ефірі ObozTV роз'яснив заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат із фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко.

За даними Крейденка, зараз на митній території України перебувають від 400 до 600 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією.

Законопроєктами передбачено 180 днів, щоб люди змогли дорозмитнити машини за зниженою митною ставкою.

"Протягом 180 днів пропонується взагалі не стягувати жодних штрафів. Якщо ти встигаєш за 180 днів розмитнити за пільговими умовами – то ти вирішуєш своє питання і не платиш штрафи, які були до цього", – пояснив він.

"Якщо машина коштує 1000 доларів, люди орієнтовно платитимуть близько 400-500 доларів", – прикинув депутат.

За його підрахунками, в результаті бюджет на 2020 рік додатково отримає близько 8 млн доларів.

"Ми нарешті знімемо соціальну напругу і дозволимо людям уже законно їздити на цих авто", – констатував Крейденко.

При цьому він наголосив, що завезені авто мають бути технічно справними.

"Важливо, щоб завезені авто розмитнювали, але вони були справними і проходили щонайменше сертифікацію. Якщо не техогляд – то сертифікацію. Сертифікація – це майже те ж саме, що і ТО", – зазначив політик.

Також Крейденко звернув увагу, що цими законопроєктами "Слуга народу" пропонує із 2021 року взагалі прибрати митні ставки і надати можливість усім завозити автомобілі на однакових умовах.

Після гучних протестів влада пішла на поступки "євробляхерам" facebook.com/AESUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками жовтня 2019 року українці розмитнили 27 тисяч уживаних авто з іноземною реєстрацією, а в цілому протягом 10 місяців 2019 року – близько 350 тисяч старих машин. Не виключено, що активізація власників авто на єврономерах пов'язана з черговою відстрочкою штрафів: у вересні Рада продовжила "пільговий період" до кінця поточного року.

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