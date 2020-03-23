П'яний заправник залив не те пальне у новий Porsche. Відео

У Мережі з'явилося відео з драматичним інцидентом, який стався на АЗС (судячи з усього, десь в Росії). У свіжий автомобіль Porsche залили не те пальне, і зробив це п'яний заправник.

Власник спортивного універсала Porsche Panamera Sport Turismo з жахом помітив, що його машину заправили не бензином, а дизелем. Спочатку оператор колонки заперечував свою помилку, стверджуючи, що все зробив правильно, однак його доводи були відверто слабкими в силу стану алкогольного сп'яніння.

Ось у цей Porsche залили дизель замість бензину Скріншот відео

Коли ж вони разом попрямували до диспетчера, той підтвердив, що з колонки, на якій стояв Порше, залили дизель. Чим закінчилася ця історія невідомо, але зрозуміло, що власник був у люті. Воно і зрозуміло: дана модель Porsche є однією з найдорожчих – ціни на Panamera Sport Turismo стартують з позначки трохи вище 100 000 євро.

Власне, винуватець торжества Скріншот відео

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

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