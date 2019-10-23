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23 жовтня • оновлено в 15:07
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Польоти на мітлі, роботи і автопілот: чим здивувала Toyota на Токійському автосалоні

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Самі незвичайні новинки в області мобільності представила компанія Toyota в рамках Токійського автошоу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Великий стенд Toyota включає в себе кілька тематичних локацій, що дозволяють заглянути в майбутнє мобільних технологій.

Toyota на Токійському автосалоні 2019

Toyota на Токійському автосалоні 2019

global.toyota

Новини
Toyota створила найменший електрокар-трансформер: фото

Відвідувачів стенду зустрічають роботи, які готові з вами поспілкуватися, перенести речі або зіграти з вами в "камінь-ножиці-папір". До послуг відвідувачів – модний бутик із зразками одягу майбутнього. Тут же можна побачити оригінальну мітлу e-broom, яка дозволить літати по повітрю, але поки лише в фантазіях її творців.

Літаюча мітла Toyota e-broom

Літаюча мітла Toyota e-broom

global.toyota

Toyota представила безліч цікавих рішень з використанням електричних транспортних засобів. Наприклад, за допомогою візка Micro Palette можна буде відправляти посилки, подарунки та інші дрібні вантажі на невеликі відстані, а ось e-Palette зможе здійснювати автономну доставку більших вантажів на великі відстані, в тому числі взяти "на борт" кілька візків Micro Palette.

Toyota Micro Palette дозволить переміщати невеликі вантажі на короткі відстані

Toyota Micro Palette дозволить переміщати невеликі вантажі на короткі відстані

global.toyota

Toyota Micro Palette можна використовувати в якості рухомого рекламного лайт-боксу

Toyota Micro Palette можна використовувати в якості рухомого рекламного лайт-боксу

global.toyota

Toyota е-Palette дозволяє перевозити великі вантажі, в тому числі кілька візків Toyota Micro Palette

Toyota е-Palette дозволяє перевозити великі вантажі, в тому числі кілька візків Toyota Micro Palette

global.toyota

Toyota е-Palette

Toyota е-Palette

global.toyota

Для відпочинку і розваги можна скористатися одномісним електрокаром e-Racer, в комплект якого входять окуляри віртуальної реальності. З їх допомогою можна повною мірою відчути себе справжнім пілотом Формули 1, а сидіння в авто підлаштується під кожного користувача.

Toyota e-Racer дозволить відчути себе за кермом боліда Формули-1

Toyota e-Racer дозволить відчути себе за кермом боліда Формули-1

global.toyota

Одномісний електрокар e-4me може надати користувачеві найрізноманітніші сервіси в дорозі. Наприклад, ви можете музикувати, займатися спортом, використовувати його в якості мобільного офісу або пересувної гримерки, щоб гідно виглядати на званій вечері або урочистому заході.

Toyota e-4me – одномісний траснпортний засіб з широким вибором сервісів

Toyota e-4me – одномісний траснпортний засіб з широким вибором сервісів

global.toyota

e-Trans – вантажопасажирський електрокар, який можна орендувати для подорожей або перевезення вантажів.

Toyota e-Trans прекрасно підійде для каршерінга

Toyota e-Trans прекрасно підійде для каршерінга

global.toyota

e-Chargeair – мобільна зарядна станція, яка дозволяє без проводів підзарядити в русі як інші авто, так і різні електричні девайси. Крім того, вона забезпечена системою очищення повітря і бездротовим Wi-Fi.

Toyota e-Chardger прийде на допомогу, коли в вашому авто закінчиться батарейка

Toyota e-Chardger прийде на допомогу, коли в вашому авто закінчиться батарейка

global.toyota

e-Care – прообраз карети "швидкої допомоги" майбутнього. Цей автономно керований електрокар не тільки доставить пацієнта в медичний заклад, а й дозволить провести попередню діагностику і проконсультуватися з лікарем по дорозі в лікарню.

Toyota e-Care дозволить отримати консультацію лікаря навіть у дорозі

Toyota e-Care дозволить отримати консультацію лікаря навіть у дорозі

global.toyota

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на виставці в Токіо відвідувачів стенду Toyota чекають найнесподіваніші дивини.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Японія Токіо
Тег
Toyota
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