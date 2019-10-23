Польоти на мітлі, роботи і автопілот: чим здивувала Toyota на Токійському автосалоні

Самі незвичайні новинки в області мобільності представила компанія Toyota в рамках Токійського автошоу.
Про це повідомляє прес-служба компанії. Великий стенд Toyota включає в себе кілька тематичних локацій, що дозволяють заглянути в майбутнє мобільних технологій.
Toyota на Токійському автосалоні 2019
global.toyota
Відвідувачів стенду зустрічають роботи, які готові з вами поспілкуватися, перенести речі або зіграти з вами в "камінь-ножиці-папір". До послуг відвідувачів – модний бутик із зразками одягу майбутнього. Тут же можна побачити оригінальну мітлу e-broom, яка дозволить літати по повітрю, але поки лише в фантазіях її творців.
Літаюча мітла Toyota e-broom
global.toyota
Toyota представила безліч цікавих рішень з використанням електричних транспортних засобів. Наприклад, за допомогою візка Micro Palette можна буде відправляти посилки, подарунки та інші дрібні вантажі на невеликі відстані, а ось e-Palette зможе здійснювати автономну доставку більших вантажів на великі відстані, в тому числі взяти "на борт" кілька візків Micro Palette.
Toyota Micro Palette дозволить переміщати невеликі вантажі на короткі відстані
global.toyota
Toyota Micro Palette можна використовувати в якості рухомого рекламного лайт-боксу
global.toyota
Toyota е-Palette дозволяє перевозити великі вантажі, в тому числі кілька візків Toyota Micro Palette
global.toyota
Toyota е-Palette
global.toyota
Для відпочинку і розваги можна скористатися одномісним електрокаром e-Racer, в комплект якого входять окуляри віртуальної реальності. З їх допомогою можна повною мірою відчути себе справжнім пілотом Формули 1, а сидіння в авто підлаштується під кожного користувача.
Toyota e-Racer дозволить відчути себе за кермом боліда Формули-1
global.toyota
Одномісний електрокар e-4me може надати користувачеві найрізноманітніші сервіси в дорозі. Наприклад, ви можете музикувати, займатися спортом, використовувати його в якості мобільного офісу або пересувної гримерки, щоб гідно виглядати на званій вечері або урочистому заході.
Toyota e-4me – одномісний траснпортний засіб з широким вибором сервісів
global.toyota
e-Trans – вантажопасажирський електрокар, який можна орендувати для подорожей або перевезення вантажів.
Toyota e-Trans прекрасно підійде для каршерінга
global.toyota
e-Chargeair – мобільна зарядна станція, яка дозволяє без проводів підзарядити в русі як інші авто, так і різні електричні девайси. Крім того, вона забезпечена системою очищення повітря і бездротовим Wi-Fi.
Toyota e-Chardger прийде на допомогу, коли в вашому авто закінчиться батарейка
global.toyota
e-Care – прообраз карети "швидкої допомоги" майбутнього. Цей автономно керований електрокар не тільки доставить пацієнта в медичний заклад, а й дозволить провести попередню діагностику і проконсультуватися з лікарем по дорозі в лікарню.
Toyota e-Care дозволить отримати консультацію лікаря навіть у дорозі
global.toyota
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на виставці в Токіо відвідувачів стенду Toyota чекають найнесподіваніші дивини.
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