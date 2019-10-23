Польоти на мітлі, роботи і автопілот: чим здивувала Toyota на Токійському автосалоні

Самі незвичайні новинки в області мобільності представила компанія Toyota в рамках Токійського автошоу.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Великий стенд Toyota включає в себе кілька тематичних локацій, що дозволяють заглянути в майбутнє мобільних технологій.

Toyota на Токійському автосалоні 2019 global.toyota

Відвідувачів стенду зустрічають роботи, які готові з вами поспілкуватися, перенести речі або зіграти з вами в "камінь-ножиці-папір". До послуг відвідувачів – модний бутик із зразками одягу майбутнього. Тут же можна побачити оригінальну мітлу e-broom, яка дозволить літати по повітрю, але поки лише в фантазіях її творців.

Літаюча мітла Toyota e-broom global.toyota

Toyota представила безліч цікавих рішень з використанням електричних транспортних засобів. Наприклад, за допомогою візка Micro Palette можна буде відправляти посилки, подарунки та інші дрібні вантажі на невеликі відстані, а ось e-Palette зможе здійснювати автономну доставку більших вантажів на великі відстані, в тому числі взяти "на борт" кілька візків Micro Palette.

Toyota Micro Palette дозволить переміщати невеликі вантажі на короткі відстані global.toyota

Toyota Micro Palette можна використовувати в якості рухомого рекламного лайт-боксу global.toyota

Toyota е-Palette дозволяє перевозити великі вантажі, в тому числі кілька візків Toyota Micro Palette global.toyota

Toyota е-Palette global.toyota

Для відпочинку і розваги можна скористатися одномісним електрокаром e-Racer, в комплект якого входять окуляри віртуальної реальності. З їх допомогою можна повною мірою відчути себе справжнім пілотом Формули 1, а сидіння в авто підлаштується під кожного користувача.

Toyota e-Racer дозволить відчути себе за кермом боліда Формули-1 global.toyota

Одномісний електрокар e-4me може надати користувачеві найрізноманітніші сервіси в дорозі. Наприклад, ви можете музикувати, займатися спортом, використовувати його в якості мобільного офісу або пересувної гримерки, щоб гідно виглядати на званій вечері або урочистому заході.

Toyota e-4me – одномісний траснпортний засіб з широким вибором сервісів global.toyota

e-Trans – вантажопасажирський електрокар, який можна орендувати для подорожей або перевезення вантажів.

Toyota e-Trans прекрасно підійде для каршерінга global.toyota

e-Chargeair – мобільна зарядна станція, яка дозволяє без проводів підзарядити в русі як інші авто, так і різні електричні девайси. Крім того, вона забезпечена системою очищення повітря і бездротовим Wi-Fi.

Toyota e-Chardger прийде на допомогу, коли в вашому авто закінчиться батарейка global.toyota

e-Care – прообраз карети "швидкої допомоги" майбутнього. Цей автономно керований електрокар не тільки доставить пацієнта в медичний заклад, а й дозволить провести попередню діагностику і проконсультуватися з лікарем по дорозі в лікарню.

Toyota e-Care дозволить отримати консультацію лікаря навіть у дорозі global.toyota

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на виставці в Токіо відвідувачів стенду Toyota чекають найнесподіваніші дивини.

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