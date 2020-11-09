Поліція замаскувала камеру контролю швидкості під кабіну біотуалету

Голландська поліція придумала оригінальний спосіб, як заховати камеру контролю швидкості від очей водіїв. Систему фіксації порушень правоохоронці встановили в пересувному туалеті. Ноу-хау виявилося ефективним: в коварний "капкан" вже потрапили кілька десятків автомобілістів, що перевищили швидкість.

Як пише Autoblog.nl, недавно такий "мобільний туалет" помітили недалеко від міста Маарсен. Однак вперше він з'явився набагато раніше – незвичайний комплекс, який отримав в народі прізвисько Dixi, поліція почала використовувати ще минулого року. Раніше туалет бачили також у місті Алмере, де відразу 59 водіїв отримали штраф за перевищення швидкості.

Ідентифікувати камеру контролю швидкості водіям дійсно складно. Вона таємно розташовується в кабіні туалету, який встановлений на причепі фургона VW Caddy. Звичайно, автомобіль не має ніяких розпізнавальних знаків поліції, а самі правоохоронці одягнені при цьому в помаранчеві жилети дорожніх робітників.

До слова, це далеко не єдиний метод маскування камер, який використовує поліція Нідерландів. До цього правоохоронці ховали спецобладнання в сміттєвих баках і на рекламних щитах.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Німеччині пожежники не могли довго загасити палаючий електромобіль Opel. Автомобіль палав протягом 5 годин.