Поліція оштрафувала водія Tesla, який спав на швидкості 150 км/год

Черговий курйозний випадок стався з автопілотом Тесла. У Канаді поліція затримала водія, який спав в електрокарі, в той час як машина "спокійно" їхала автострадою, та ще й з пристойною швидкістю.

Про незвичайний випадок Королівська канадська кінна поліція повідомила на своєму сайті. Діло було ще в липні, проте розповіли цю історію лише зараз.

Відзначається, що порушника "копи" спіймали на одному з шосе в провінції Альберта. Поліція помітила, що Tesla Model S перевищила дозволену швидкість по шосе – автомобіль їхав на 140 кілометрах в годину. При цьому обидва передні сидіння автомобіля були відкинуті назад, а водій і пасажир при цьому спали.

Поліцейські включили сирену, щоб спробувати зупинити машину, проте якщо інші автомобілі "розчистили" дорогу, то Тесла, навпаки, прискорилася і їхала вже зі швидкістю 150 км/год.

Зрештою водій прокинувся і зупинив автомобіль на вимогу поліції. Ним виявився 20-річний хлопець. Горе-канадцеві виписали штраф за перевищення швидкості і позбавили на добу права керування транспортним засобом через перевтому. Однак прокуратура згодом завважала, що в суді буде складно довести, що не автомобіль, а саме водій перевищив обмеження швидкості, тому звинуватила чоловіка за іншою статтею – тепер йому звинувачують у небезпечному керуванні, що в Канаді вважається кримінальним проступком.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в МВС підрахували загальну кількість електромобілів на дорогах України.